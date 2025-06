Mabel passa mal após almoço com ministros do STF; Gilmar Mendes relembra “dream team” dos anos 90

O prefeito Sandro Mabel (UB) se sentiu mal após o almoço oferecido no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta sexta‑feira (13). Após participar do segundo dia do 1º Congresso Goiano de Direito Econômico, Mabel precisou ser levado para um hospital, onde realizou exames.

A assessoria do prefeito informou à reportagem que ele foi ao médico “por precaução” após sentir um “mal-estar” e passa bem. O prefeito teria uma agenda do Brilha Goiânia, marcada para a noite desta sexta-feira (13), que não está confirmada.

O almoço reuniu nomes de peso do judiciário: os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), além do procurador‑geral da República Paulo Gonet, deputados e convidados. Os ministros e o PGR receberam, algumas horas antes, o título de Cidadão Goiano concedido pela Alego.

“Time dos sonhos”

Durante seu discurso, Gilmar Mendes enalteceu Goiânia e aproveitou para fazer elogios a Sandro Mabel. Ele relembrou os anos em que o então deputado federal circulava pelos corredores de Brasília na virada da década de 1990 e anos 2000.

“Nós convivemos e éramos felizes e sabíamos. Pelé era ministro dos Esportes. Não exagero ao dizer que tínhamos um dream team (time dos sonhos); dele fazia parte Sandro Mabel, então líder do governo”, afirmou o ministro.

Mendes também destacou que Goiânia, “onde o antigo e o novo se encontram”, volta a ser palco de debates sobre desenvolvimento econômico com a chegada do congresso.

Temperos e batimentos

Pouco depois da fala elogiosa, foi servido um almoço. Além de Mabel, um procurador de Justiça também se queixou de indisposição. Nos bastidores, políticos brincaram que “o tempero” da culinária goiana poderia ter acelerado corações ainda animados pelo clima de Dia dos Namorados, celebrado na véspera.

O cardápio teve duas opções de entrada: creme de burrata e mini cheesecake de salmão. Como pratos principais, foram servidos escalopes de filé mignon com mousseline de mandioquinha, moqueca de peixe com camarão, legumes salteados na manteiga de ervas e farofa crocante de cebola com castanhas e raspas de limão siciliano. A sobremesa teve bombom de uva acompanhado de ganache de chocolate.