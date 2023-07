Após polêmica, Prefeitura anuncia repasse de R$ 10 milhões à Fundahc

Após polêmica e falta de atendimento, a Prefeitura de Goiânia informou que vai fazer a transferência imediata de R$ 10 milhões à à Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc), que administra a Maternidade Nascer Cidadão, Hospital e Maternidade Dona Iris e o Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara. A ação foi definida nesta quinta-feira (27), em reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Controladoria-Geral do Município e a Fundahc.

Além da transferência dos valores, o Paço Municipal também definiu o reagendamento dos procedimentos eletivos pelas maternidades.

Crise

A crise envolvendo a falta de atendimento à população nas unidades veio à tona nesta semana. A Prefeitura chegou a se pronunciar sobre o valor que estaria devendo à Fundahc, estimado em R$ 67 milhões, e disse que não reconhecia a dívida. Chegou, ainda, a anunciar que solicitou distrato dos convênios, mas depois voltou atrás informando que houve “falha da comunicação” e que não teria solicitado o mesmo.

Na reunião realizada nesta quinta-feira (27), a Secretaria de saúde informou que, segundo os cálculos do município, o valor de R$ 10 milhões são referentes ao mês de julho de 2023, portanto, ainda dentro do mês de serviço prestado.

Confira a nota da SMS na íntegra:

No início da tarde desta quinta-feira (27/07), representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Controladoria-Geral do Município, da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundach/UFG) e da própria universidade, estiveram reunidos para discutir a gestão das três maternidades públicas do município de Goiânia.

Em decisão conjunta ficou estabelecido: a identificação dos valores das contas a pagar em aberto, a renegociação dos convênios hoje vigentes, transferência imediata dos R$ 10 milhões restantes de parcela em aberto e o reagendamento dos procedimentos eletivos pelas maternidades.

Cabe destacar que, em momento algum, houve interrupção da realização de partos e atendimentos de urgência e emergência.