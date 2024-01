Após resgate, escultura de Maria Guilhermina será recuperada e retornará ao Parque Flamboyant

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), liderou, hoje, a ação de retirada da escultura de Maria Guilhermina do fundo do lago do Parque Flamboyant e encaminhou a peça para o ateliê da artista plástica para avaliação. A peça será recuperada e retornará para o lago, onde se encontrava desde a inauguração do parque, em 2007.

A operação, que utilizou um guindaste, durou aproximadamente seis horas. “Tivemos o cuidado para evitar possíveis danos com a retirada e foi uma ação realizada considerando todos os critérios técnicos ambientais e culturais”, explicou o presidente da Amma, Luan Alves.

Segundo Luan Alves, a preocupação maior foi justamente por conta do valor artístico da peça e que, por isso, a operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e acompanhamento da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

A ação também conta com o auxílio da arquiteta Nerisírley Barreira do Nascimento, doutora em arquitetura e urbanismo e especialista em perícias e avaliações urbanas, que avaliou a estrutura após sua retirada. “Felizmente não houve grandes danos. Houve um deslocamento da peça que envolve as três partes da obra”, explicou.

Após os trabalhos, a obra de arte foi encaminhada ao ateliê da artista plástica para avaliação e reparos.