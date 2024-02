Após ser destruída pelas chuvas, ponte da GO-442 é entregue

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) concluiu as obras de reconstrução da ponte da GO-442, em Campinaçu, que foi destruída pelas chuvas.

Para restabelecer a conexão, situada sobre o rio Palmeiras, equipes técnicas da autarquia trabalharam 24 horas por dia desde a última sexta-feira (26), quando o problema foi constatado.

As obras de reconstrução foram concluídas nesta quarta-feira (31), após cinco dias, e o tráfego já foi retomado no local, favorecendo diretamente os produtores locais e um assentamento com mais de 120 famílias que estavam isoladas no município. O prazo para conclusão dos trabalhos foi antecipado devido ao caráter emergencial da intervenção.