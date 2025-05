Aposta de Goiás leva mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Uma aposta feita em Goiânia acertou as 15 dezenas da Lotofácil e levou um prêmio de R$ 1.074.600,32. O sorteio do concurso 3400 aconteceu no sábado (24) e premiou seis apostas em todo o Brasil, incluindo outras registradas na Paraíba, Paraná e São Paulo.

Além da aposta individual goiana, um bolão com 14 cotas de Osasco (SP) também foi contemplado com o mesmo valor. Já no grupo dos que acertaram 14 dezenas, 30 apostas em Goiás foram premiadas com valores entre R$ 1.222,37 e R$ 2.444,68. No total, 781 apostadores em todo o país levaram prêmios de mais de R$ 1 mil.

O próximo concurso da Lotofácil está marcado para esta segunda-feira (26), com premiação estimada em R$ 1,8 milhão. Então, quem quiser tentar a sorte pode apostar até às 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

Na Lotofácil, é possível escolher de 15 a 20 dezenas entre 25, e vencer com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos. Além disso, o apostador pode contar com as opções Surpresinha, Teimosinha ou participar de um bolão, com cotas a partir de R$ 4.

Como jogar