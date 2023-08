Apostador de Mineiros ganha quase R$ 50 mil na Mega-Sena

Uma aposta de Mineiros, no interior do Estado, acertou a quinta da Mega-Sena e faturou R$ 49.036,67. Ninguém acertou as seis dezenas no concurso e o prêmio total acumulou. No total, 121 apostas acertaram a quina.

As dezenas sorteadas foram 6 – 17 – 29 – 35 – 45 e 48.

Com o prêmio acumulado, a expectativa do próximo sorteio da Mega-Sena é de R$ 75 milhões.