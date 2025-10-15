search
Cidades

App 99 sofre instabilidade e fica fora do ar na manhã desta quarta (15)

O problema impactou solicitações de corridas, encerramento de viagens e até mesmo funcionalidades de serviços agregados


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 15/10/2025 - 10:22

APP 99
A 99 ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre as causas da instabilidade ou o prazo de normalização. (Imagem: Reprodução)

Na manhã desta quarta-feira (15), o aplicativo de mobilidade 99 apresentou instabilidades que afetaram usuários e motoristas em diversas regiões do Brasil. O problema impactou solicitações de corridas, encerramento de viagens e até mesmo funcionalidades de serviços agregados, como entrega de alimentos e operações financeiras integradas.

Os problemas começaram por volta das 7h30 ou pouco antes, segundo relatos no Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais. Em poucos minutos, os alertas dispararam: mais de 5 mil notificações de erro foram registradas, especialmente entre 8h e 9h.

O que os usuários relataram

Entre os principais relatos estão:

  • Mensagens de “erro de conexão” ao tentar abrir o app ou carregar mapas e rotas

  • Impossibilidade de solicitar corridas ou alterações no trajeto

  • Motoristas que já estavam em viagens relataram dificuldade para encerrá-las pelo app

  • Falhas que teriam afetado todos os serviços da empresa — corridas, pedidos de alimentos (99Food) e até funcionalidades financeiras (99Pay)

Com a pane, muitos usuários recorreram ao Uber para transporte, alegando demora maior e preços elevados nas corridas alternativas.

Reações e posicionamentos

Nas redes sociais, diversos usuários manifestaram frustração com o aplicativo. Alguns relataram estar no meio de viagens quando o app parou, sem conseguir confirmar chegada, alterar itinerário ou acessar o valor final. Em publicações, houve elogios à rapidez do Uber em atender a demanda emergente, apesar de também relatar sobrecarga na plataforma concorrente.

A 99 ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre as causas da instabilidade ou o prazo de normalização.

