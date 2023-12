Aprovação da gestão de Caiado sobe e chega a 81,4%

A gestão do governador Ronaldo Caiado é aprovada por 81,4% da população goiana, melhor desempenho desde que assumiu o Estado em 2019. Os números são do levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, realizado entre 6 e 10 de dezembro, e divulgados primeiro pela revista Veja nesta terça-feira (12/12). Conquistas históricas em áreas fundamentais como segurança pública, saúde e educação, além da gestão fiscal eficiente e uma política social abrangente e emancipatória, elevaram a popularidade de Caiado um novo patamar.

Na sondagem anterior, em junho passado, Caiado tinha 76% de aprovação, a melhor avaliação entre todos os governadores naquela ocasião. Agora, a avaliação positiva do governador de Goiás cresceu mais 5,4 pontos percentuais, alcançando 81,4%. Dos entrevistados, apenas 13,6% reprovam a forma com que Caiado administra o estado, outros 4,9% não souberam responder.

A aprovação de Caiado é maior entre a população de 35 a 44 anos (82,9%), de 16 a 24 anos (82,4%), de 25 a 34 anos (82,3%) e com ensino médio (84%). Os números da pesquisa são idênticos entre homens (81,4%) e mulheres (81,5%).

Ótima ou boa

Em outro formato de avaliação, 66,2% dos goianos consideram a gestão de Caiado como ‘ótima’ ou ‘boa’. Desses, 27,8% afirmam que governador faz ótimo governo, enquanto 38,4% cravam como bom. Na contramão, apenas 8,5% dos goianos reprovam – sendo 4,7% de ‘ruim’ e 3,8% de ‘péssima’. Para cada cidadão que reprova Caiado, oito aprovam.

Em junho, Caiado tinha 59,7% de avaliação ótima ou boa. De lá para cá, os números positivos cresceram 6,5 pontos percentuais. Na mesma pesquisa, 11% reprovavam a atual gestão. Em seis meses, os números negativos caíram mais 2,5 pontos.

Entre os dias 6 e 10 de dezembro, o Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1546 pessoas, em 76 municípios de todas as regiões de Goiás. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.