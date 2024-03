Aprovado uso “consignado” do FGTS para compra da casa própria

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) aprovou nesta terça-feira (26) o uso pelos trabalhadores de depósitos futuros em sua conta do FGTS para a compra da casa própria. Na prática, o conselho instituirá uma espécie de “consignado” do Fundo. De acordo com as informações, o empregador deposita mensalmente 8% do valor do salário paga a cada funcionário na conta de FGTS. Ao invés do dinheiro ir para a conta do trabalhador todo mês, ele será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir o saldo devedor do imóvel.

Nesta operação, o trabalhador deverá se atentar ao fato de que, em vez de acumular o saldo do FGTS e usar o dinheiro para amortizar ou quitar o financiamento, ele terá bloqueados todos os depósitos futuros do empregador no Fundo.

A expectativa do governo é de que cerca de 43 mil famílias com renda de até dois salários mínimos sejam beneficiadas pela medida.