Arcebispo de Goiânia, Dom João Justino celebra missa em memória do Papa Francisco

O Arcebispo Metropolitano de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva, expressou profundo pesar pela morte do Papa Francisco, falecido nesta segunda-feira, 21 de abril, às 7h30, no horário de Roma. Em nota de pesar, ele enalteceu as qualidades do pontífice.

A nota destaca o legado do Papa, lembrando sua missão como sucessor de Pedro, que trouxe à Igreja e ao mundo “a alegria do Evangelho, o testemunho da misericórdia e o anúncio da esperança”.

Dom João Justino também convida todos para a primeira missa arquidiocesana em sufrágio do Papa Francisco, que será realizada às 12h de hoje, na Catedral Metropolitana de Goiânia. O termo “sufrágio” refere-se a orações e celebrações feitas em memória de alguém que faleceu, com o objetivo de pedir a Deus o descanso eterno da alma dessa pessoa.

A PUC Goiás, universidade católica, divulgou em nota que “se une à Igreja e ao mundo inteiro no luto pelo falecimento do Papa Francisco, líder espiritual que marcou profundamente nossa época com sua fé, humildade e compromisso com os mais vulneráveis.”

A universidade destaca que, como primeiro papa latino-americano e jesuíta, “Francisco nos ensinou sobre o poder do amor ao próximo, do diálogo e da misericórdia. Sua voz firme em defesa da justiça social, da ecologia integral e da fraternidade universal seguirá ecoando por gerações.”

