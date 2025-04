Ronaldo Caiado lamenta morte do Papa Francisco: “marcou a história da Igreja”

“Apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculos. Essa frase do Papa Francisco resume seu legado — que marcou a história da Igreja com simplicidade, coragem e compromisso com a paz”, escreveu o governador.

Caiado também relembrou uma das frases mais emblemáticas do pontífice: “Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida!”, como forma de reforçar a importância da empatia e da solidariedade que nortearam o papado de Francisco.

“Que Deus o receba em Sua infinita misericórdia”, concluiu o governador, ao prestar solidariedade aos católicos do mundo inteiro que hoje se despedem de uma das figuras mais influentes da Igreja nas últimas décadas.

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, publicou vídeo em que enaltece qualidades do Santo Padre. “O Papa foi um grande homem. A sua vida aqui na terra foi abençoada”, registrou. “Com a permissão de Deus aqui na terra, fez muita coisa boa”, complementou Mabel de dentro de um avião, em voo de volta da Itália para Goiânia.

12 anos de papado