O papa Francisco apareceu neste domingo (20) na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para a tradicional bênção Urbi et Orbi, com uma mensagem marcada por apelos à paz e à libertação de prisioneiros. Em um momento de grande expectativa entre os milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro, o pontífice saudou os católicos com um simples e direto: “Queridos irmãos e irmãs, boa Páscoa”.

Durante a mensagem pascal, o papa Francisco pediu um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, diante do que classificou como uma situação “dramática”, e reforçou o apelo por uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Ele também defendeu a libertação de prisioneiros de guerra e presos políticos, sem citar diretamente países ou líderes.

A missa de Páscoa foi presidida por um assistente, mas o papa Francisco, de 87 anos, apareceu ao final da celebração, saudando a multidão e percorrendo a Praça de São Pedro no papamóvel em um gesto surpresa, que foi recebido com entusiasmo pelos presentes. A Urbi et Orbi é uma das bênçãos mais solenes da Igreja Católica, sendo concedida em ocasiões especiais como o Natal, a Páscoa e a eleição de um novo papa. A