Vaticano confirma morte do Papa Francisco, aos 88 anos

O papa Francisco faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, em Roma. O anúncio foi feito oficialmente pelo Vaticano nas primeiras horas da manhã, informando que a morte ocorreu por volta das 7h35 no horário local (2h35 em Brasília). Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do pontífice, conduziu a Igreja Católica por quase doze anos e se tornou uma das figuras mais influentes da história recente da instituição.

Argentino, nascido em Buenos Aires no dia 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro papa latino-americano, o primeiro jesuíta no cargo e o sucessor de Bento XVI após a renúncia inédita do alemão em 2013. Sua eleição ocorreu em meio a uma crise de imagem da Igreja, abalada por escândalos de abusos sexuais e crescente distanciamento entre o Vaticano e a realidade dos fiéis ao redor do mundo.

Durante seu pontificado, Francisco buscou conduzir reformas e promover uma maior abertura da Igreja a temas contemporâneos. Entre as medidas que marcaram seu governo estão a permissão para que padres abençoassem uniões entre pessoas do mesmo sexo e a ampliação da participação feminina em estruturas decisórias do Vaticano — incluindo o direito de voto no Sínodo dos Bispos. Apesar disso, foi criticado por não atender a demandas históricas, como a ordenação de mulheres.

A relação com a comunidade LGBTQIA+ e o debate sobre o papel da mulher na Igreja foram apenas alguns dos assuntos que exigiram posicionamentos firmes de Francisco em meio a tensões internas e resistência de alas conservadoras. Seu estilo mais simples e próximo das periferias também o diferenciou de seus antecessores, tornando-o um líder admirado por muitos, mas alvo de oposição por outros setores da hierarquia católica.

Nos últimos meses, a saúde do papa se fragilizou. Ele foi internado em fevereiro para tratar uma bronquite, que evoluiu para uma infecção grave e, depois, para uma pneumonia bilateral. Mesmo hospitalizado, manteve compromissos litúrgicos pontuais, mas seu estado clínico se agravou ao longo das semanas. O Vaticano ainda não informou detalhes sobre o velório e o cronograma do conclave que elegerá seu sucessor.