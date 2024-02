Áreas de conservação do Cerrado cresceram menos de 1%

As unidades de conservação, que ajudam a conter o desmatamento e a prestar outros serviços ambientais, cresceram menos de 1% no Cerrado, nos últimos cinco anos. Os dados são do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia e revelam que um total de 121 mil hectares de unidades de conservação foi criado no Cerrado entre 2019 e 2023.

O número representa uma redução de quase 10 vezes em relação à área criada no período anterior, entre 2014 e 2018, quando o bioma teve 1,2 milhão de hectares protegidos. Mesmo com tamanho médio inferior ao das unidades criadas em outros biomas, a importância dessas áreas protegidas no Cerrado cresce junto com o aumento exponencial do desmatamento na região nos últimos anos.

Unidades criadas – O crescimento de unidades de conservação no Cerrado foi de 0,7% nos últimos cinco anos, pequeno se comparado ao aumento de 3,7% nas unidades de conservação da Amazônia brasileira no mesmo período – ou mais de 4,3 milhões de hectares.

Ainda assim, os últimos cinco anos estão entre os melhores na criação de unidades de conservação no Cerrado: foram 68, dando ao bioma o segundo maior número de unidades de conservação criadas entre 2019 e 2023, atrás apenas da Mata Atlântica, com 149.

Com uma área média de 308 mil hectares, as 14 unidades de conservação criadas na Amazônia nos últimos cinco anos são 174 vezes maiores que a média das instaladas no Cerrado no período, de 1,7 mil hectares.

Entre os desafios para a ampliação de áreas protegidas no Cerrado está o uso da terra. Enquanto 22% da Amazônia é ocupada por propriedades privadas, o Cerrado é, aproximadamente, 70% ocupado por imóveis rurais.