Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, neste domingo (30), o cientista político Bolívar Lamounier, um dos mais renomados analistas do país, citou Ronaldo Caiado (UB), como o governador “presidenciável” com a maior aprovação nas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente, ao comentar o cenário político para as eleições presidenciais de 2026.

“Em primeiro lugar aparece o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cujo governo parece bem avaliado nas áreas de segurança e educação”, escreveu Lamounier, referindo-se à pesquisa Quaest divulgada no dia 23 de agosto.

O cientista político avalia que a possível ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro da disputa pode abrir espaço para novas lideranças, rompendo com a polarização política dos últimos anos.

Para o articulista, a exposição de novos pré-candidatos e a busca por alternativas ao atual quadro político representam uma mudança positiva no debate público. Ainda assim, ele pondera que não há, por enquanto, uma candidatura de centro “honesta, atilada e com efetiva vocação de liderança” no horizonte.

A citação de Caiado no artigo reforça a percepção de que o governador de Goiás pode ganhar projeção nacional caso mantenha índices positivos de aprovação e busque uma candidatura presidencial no próximo ano.

