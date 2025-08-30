search
Poder

Articulista do Estadão destaca Caiado como “presidenciável bem avaliado nas áreas de segurança e educação”

Bolívar Lamounier cita Ronaldo Caiado como destaque em pesquisa e aponta possível fim da polarização nas eleições de 2026


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/08/2025 - 09:50

Caiado lança pré-candidatura à Presidência em Salvador e amplia articulação nacional
Segurança pública e educação são principais cartões de visita de Caiado, nas incursões pelo país (Foto: Divulgação)

Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, neste domingo (30), o cientista político Bolívar Lamounier, um dos mais renomados analistas do país, citou Ronaldo Caiado (UB), como o governador “presidenciável” com a maior aprovação nas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente, ao comentar o cenário político para as eleições presidenciais de 2026.

“Em primeiro lugar aparece o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cujo governo parece bem avaliado nas áreas de segurança e educação”, escreveu Lamounier, referindo-se à pesquisa Quaest divulgada no dia 23 de agosto.

O cientista político avalia que a possível ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro da disputa pode abrir espaço para novas lideranças, rompendo com a polarização política dos últimos anos.

Para o articulista, a exposição de novos pré-candidatos e a busca por alternativas ao atual quadro político representam uma mudança positiva no debate público. Ainda assim, ele pondera que não há, por enquanto, uma candidatura de centro “honesta, atilada e com efetiva vocação de liderança” no horizonte.

A citação de Caiado no artigo reforça a percepção de que o governador de Goiás pode ganhar projeção nacional caso mantenha índices positivos de aprovação e busque uma candidatura presidencial no próximo ano.

Autor

Bolívar Lamounier é cientista político, professor aposentado da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Paulista de Letras, e um dos mais influentes analistas da redemocratização brasileira. Autor de diversos livros e artigos sobre democracia, partidos e comportamento político, também atua como consultor na área pública e privada, sendo referência nacional em análises sobre o cenário político e eleitoral do país.

Leia mais:
Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Mabel e Humberto e Ronaldo - Goiânia + Humana: show de Humberto & Ronaldo marca anúncio de 100 mil luminárias instaladas
Poder

Mabel lança marca própria para Mutirão e comemora 100 mil lâmpadas instaladas com show de Humberto & Ronaldo

30/08/2025
IGOR FRANCO
Poder

Igor Franco acusa Mabel de “advogar pelo Limpa Gyn” após perda de liderança na Câmara

30/08/2025
Eduardo Bolsonaro mandato
Poder

Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para continuar mandato dos EUA

29/08/2025
Mabel diz que vai vetar revogação da Taxa do Lixo e que vereadores podem ser responsabilizados
Poder

Mabel vai vetar revogação da Taxa do Lixo e diz que vereadores podem ser responsabilizados

29/08/2025
1 / 1 – IGOR FRANCO E SANDRO MABEL.jpg
Poder

Mabel não tem pressa em definir novo líder na Câmara

29/08/2025
Prefeito Sandro Mabel defende expansão da grama sintética por economia e menor impacto no trânsito
Cidades

Vereador apresenta projeto para proibir grama sintética em áreas públicas de Goiânia

30/08/2025
Operação identifica 28 postos de combustíveis ligados ao PCC em Goiás; confira a lista
Cidades

Operação identifica 28 postos de combustíveis ligados ao PCC em Goiás; confira a lista

30/08/2025
Mabel e Humberto e Ronaldo - Goiânia + Humana: show de Humberto & Ronaldo marca anúncio de 100 mil luminárias instaladas
Poder

Mabel lança marca própria para Mutirão e comemora 100 mil lâmpadas instaladas com show de Humberto & Ronaldo

30/08/2025
Caiado lança pré-candidatura à Presidência em Salvador e amplia articulação nacional
Poder

Articulista do Estadão destaca Caiado como “presidenciável bem avaliado nas áreas de segurança e educação”

30/08/2025
Pesquisa