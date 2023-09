Assembleia Legislativa recebe 1° Seminário do Conselho de Umbanda

O Conselho de Umbanda do Estado de Goiás (Cuego) promove hoje, a partir das 13h, no auditório principal da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o 1° Seminário de Umbanda. O encontro terá palestras e Momento Abraço Axé pelo fortalecimento das tradições religiosas afro-brasileiras e aborígenes em Goiás.

No encontro, o Sacerdote de Umbanda Ailton Gomes ministrará palestra com tema “Dos cultos anteriores a Umbanda Branca e Demanda de Zélio de Moares e a Umbanda sagrada de Rubens Saraceni”. O Sacerdote Juremeiro Alan Tavares abordará “De Zé Pelintra Mestre do Catimbó da Jurema ao Malandro do Morro na Umbanda”.

A advogada Ana Luísa ministrará palestra “Umbanda Esotérica ou iniciática”; Táta de Inquice Elmo Rocha falará sobre “Umbanda-Omoloko”; e o Sacerdote de Umbanda Mestre Andre abordará “De Orisá Esú e Nkisi Pambunzila e seus desdobramentos à entidade Exu Guardião na Umbanda”.

Participam do Momento Abraço Axé, representantes de tradições religiosas afro-brasileiras e aborígenes em Goiás, dentre elas, Jurema Sagrada, Tereko, Ifá, Omoloko, Candomblé de Keto, Umbanda e Candomblé de Angola. “Esse abraço será um momento de união e fortalecimento dos diversos grupos, contra a intolerância e o racismo religioso”, diz o Mestre André, do Templo da Ordem Iniciática do Planalto Central.

“O objetivo das palestras é disseminar conhecimento, de forma que as pessoas compreendam que o racismo religioso é uma construção histórica desde o período colonial até os dias atuais, nas religiões afro brasileira e de matriz africana”, afirma o Mestre André, ao citar a associação errônea de divindades como Exu ao diabo.