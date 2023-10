Assinada ordem de serviço para reforma do Lyceu de Goiânia

O governador Ronaldo Caiado assinou ontem a ordem de serviço para reforma, restauração e readequação do Colégio Lyceu de Goiânia, a mais antiga instituição de ensino da capital. Com investimento em torno de R$ 13,5 milhões, o prédio do Lyceu passará por reforma estrutural completa, que inclui o resgate de sua cor original.

“É meu compromisso oferecer para o estado de Goiás a melhor qualidade de educação, melhor que qualquer colégio particular. A única maneira de romper o ciclo da pobreza em Goiás e no Brasil é investir pesado na educação e exigir resultados para que os alunos apresentem notas melhores no Ideb”, afirmou o governador.

Atualmente o Lyceu de Goiânia funciona como Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) e, embora seja um dos primeiros colégios secundários do Brasil e a primeira instituição de ensino inaugurada em Goiás, nunca passou por uma reforma completa. Por ser uma construção histórica, com estrutura arquitetônica em art déco, parte do prédio foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2003. Com isso, serviços de reforma e ampliação só podem ser executados por empresas especializadas em restauro arquitetônico, após estudos técnicos e aprovação do Iphan.

Bilíngue

“Assim que terminar a reforma essa escola vai ofertar o ensino de língua portuguesa e francesa. Fiz uma parceria com a embaixada da França e estamos trabalhando juntos na construção do projeto. O consulado francês já se comprometeu em colocar toda a equipe dele, inclusive para que os alunos que se destacarem aqui ao concluir o ensino médio possam ir para a França fazer imersão na língua francesa. Depois de tantos anos, esse colégio voltará às suas origens, que é o Lyceu, um colégio francês”, garantiu a secretária de Educação, Fátima Gaviolli.