search
Cidades

Cadela é morta por ataque de cães soltos no Setor Sul, em Goiânia

Psicóloga relata o ataque que resultou na morte de sua cadela e denuncia tutoras por reincidência em deixar os animais soltos, que já teriam matado mais de 40 outros bichos no bairro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/10/2025 - 14:52

Foto: divulgação

No dia 7 de outubro, por volta das 15h30, a psicóloga Júlia, de 26 anos, moradora do Setor Sul, saiu para passear com sua cadela Catarina, uma vira-lata de pequeno porte. Durante o passeio, ao avistar dois cães de grande porte — um vira-lata caramelo e um chow chow — soltos na praça do bairro, ela tentou se afastar, mas foi surpreendida. O chow chow atacou Catarina pelas costas na Rua Travessa Bezerra de Menezes, aos fundos da sede administrativa da Polícia Penal.

Segundo o relato de Júlia, a cadela sofreu mordidas profundas na parte traseira e no abdômen, além de ter o tecido epitelial arrancado durante o ataque. Ela contou que gritou por socorro até que o cão soltasse a cadela, que foi levada às pressas ao veterinário. Apesar dos cuidados e acompanhamento médico, Catarina não resistiu e morreu dois dias depois, no dia 9 de outubro.

Reincidência e denúncias

A psicóloga afirma que os mesmos cães são deixados soltos desde o ano anterior, e que há registros de mais de 40 ataques a outros animais, além de tentativas contra pessoas. Segundo ela, a tutora dos cães já havia se comprometido, em processo junto ao Ministério Público, a mantê-los presos, mas continuou permitindo que circulassem livremente pelo bairro.

Moradores do Setor Sul teriam realizado diversas denúncias e até reparos no portão da casa da tutora, além de custear a castração de um dos cães para evitar novas fugas. Após o ataque que matou Catarina, cartazes com canais de denúncia foram espalhados pelo bairro. Júlia afirma que registrou boletim de ocorrência no dia 8 de outubro e, em 14 de outubro, fez um adendo relatando o falecimento da cadela. Ela também diz que pretende ingressar com ação civil por danos morais, materiais e psicológicos.

Goiânia recebe Festival do Bem para comemorar aniversário da capital

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

PRF apreende 6 kg de cocaína em ônibus interestadual em Rio Verde
Cidades

PRF apreende 6 kg de cocaína em ônibus interestadual em Rio Verde

17/10/2025
Festival do Bem
Cidades

Goiânia recebe Festival do Bem para comemorar aniversário da capital

17/10/2025
operação ANTT
Cidades

ANTT apreende 22 veículos em operação contra transporte clandestino em Goiânia

17/10/2025
IPVA 2025 em Goiás poderá ser pago até dia 31
Cidades

IPVA 2025 em Goiás poderá ser pago até dia 31

17/10/2025
Mutirão Equatorial
Cidades

Equatorial Goiás promove Dia D da campanha de renegociação neste sábado (18)

16/10/2025
nutrição enteral Goiânia
Saúde

Saúde altera local de entrega de fórmulas para nutrição enteral

17/10/2025
Para atender toda demanda, seria necessário construir 396 novas creches e ampliar 23 unidades já existentes - Divulgação
Escola

Goiás precisa de R$ 2 bilhões para zerar déficit de vagas na educação infantil

17/10/2025
PRF apreende 6 kg de cocaína em ônibus interestadual em Rio Verde
Cidades

PRF apreende 6 kg de cocaína em ônibus interestadual em Rio Verde

17/10/2025
Caiado esgoto
Geral

Caiado entrega etapa do tratamento de esgoto de Goiânia e critica falta de repasses federais

17/10/2025
Pesquisa