Atenção: últimos dias para se inscrever no “Festival Estrelas Kids”

Terminam na próxima sexta-feira (15) as inscrições para participar do Festival Estrelas Kids — concurso de música para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos. Os interessados podem se inscrever pelo site www.festivalestrelaskids.com.br gratuitamente e concorrer aos prêmios de R$ 15, R$ 10 e R$ 5 mil reais para os três primeiros lugares de cada categoria.

São aceitos candidatos de qualquer estilo musical, cantores solo ou duplas, residentes no Estado de Goiás há no mínimo dois anos. Ao todo, serão selecionadas 40 crianças e adolescentes, sendo 20 em cada categoria: de 6 a 11 anos e de 12 a 17 anos. Os participantes de cada categoria passarão por 3 etapas eliminatórias mais uma final, as quais serão transmitidas pela TV Serra Dourada aos domingos, às 10 horas, a partir do dia 7 de abril. A apresentação ficará a cargo de Francielle Fachetti.

O regulamento completo também está disponível no site www.festivalestrelaskids.com.br. O “Festival Estrelas Kids” é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura – Secult Goiás, e conta com o patrocínio das marcas Piracanjuba e Pirakids.