Trânsito

Atendimento virtual do IPVA é restabelecido pela Meta

Serviço via WhatsApp da assistente Alice volta a funcionar após suspensão temporária motivada por denúncias de tentativas de fraude


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 15:46

Foto: divulgação.

O atendimento virtual do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) pela assistente Alice, no WhatsApp (62) 99427-9777, foi restabelecido pela Meta, empresa responsável pelo aplicativo. O serviço havia sido suspenso temporariamente após denúncias de tentativas de fraude.

A Secretaria da Economia alerta que nenhum pagamento ou dado pessoal deve ser repassado por mensagens ou links não oficiais. Os contribuintes podem acessar o site oficial da Secretaria da Economia, na página do IPVA, que reúne quase 130 perguntas e respostas, ou enviar mensagem para o e-mail [email protected].

 

Sobre o imposto

O IPVA é um tributo estadual cobrado anualmente de proprietários de veículos, como carros, motos, caminhões, ônibus, aeronaves e embarcações. Cada estado e o Distrito Federal definem suas próprias regras, alíquotas e base de cálculo, geralmente tendo como referência o valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE.

A arrecadação é dividida entre o estado e o município onde o veículo foi emplacado, podendo ser utilizada em áreas como saúde, educação e segurança pública. O pagamento do IPVA é condição para o licenciamento do veículo e emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo). O atraso gera multa, juros e impede o licenciamento, podendo resultar na apreensão do veículo ou inscrição da dívida na Dívida Ativa do estado.

 

