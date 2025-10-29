CRMV-GO e Agrodefesa promovem capacitação sobre Serviço de Inspeção Municipal

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás (CRMV-GO) e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) realizam nesta quinta-feira (30/10), a 5ª Capacitação para o Serviço de Inspeção Municipal (SIM). O encontro ocorre na sede do CRMV-GO, em Goiânia, com início às 8h, reunindo médicos-veterinários, zootecnistas e servidores e gestores municipais que atuam ou tenham interesse na área de inspeção de produtos de origem animal.

O objetivo do evento é orientar e esclarecer sobre procedimentos para implementação e regularização do SIM, além de apresentar informações sobre a habilitação ao Selo Arte, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) e o Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf).

O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, e o gerente de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Agência, Paulo Roberto Lucas Viana Filho, participam do evento, ao lado de representantes do CRMV-GO. Também estarão presentes representantes de municípios que já implementaram o SIM, como Rio Verde, Jataí e Silvânia, que compartilharão suas experiências e reforçarão a importância do fortalecimento dos serviços municipais de inspeção para garantir alimentos seguros na mesa dos goianos.

O que é o SIM

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) é responsável pela inspeção e fiscalização das agroindústrias de produtos de origem animal — comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais — que são preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados e comercializados dentro do município.

O serviço adota procedimentos e normas voltados ao controle do ambiente, do pessoal e dos produtos, garantindo o correto manuseio do alimento desde a matéria-prima até o produto final.

