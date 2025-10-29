search
Agro

CRMV-GO e Agrodefesa promovem capacitação sobre Serviço de Inspeção Municipal

O objetivo do evento é orientar e esclarecer sobre procedimentos para implementação e regularização do SIM


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 10:14

Inspeção encontro
O objetivo do evento é orientar e esclarecer sobre procedimentos para implementação e regularização do SIM (Foto: Agrodefesa)

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás (CRMV-GO) e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) realizam nesta quinta-feira (30/10), a 5ª Capacitação para o Serviço de Inspeção Municipal (SIM). O encontro ocorre na sede do CRMV-GO, em Goiânia, com início às 8h, reunindo médicos-veterinários, zootecnistas e servidores e gestores municipais que atuam ou tenham interesse na área de inspeção de produtos de origem animal.

O objetivo do evento é orientar e esclarecer sobre procedimentos para implementação e regularização do SIM, além de apresentar informações sobre a habilitação ao Selo Arte, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) e o Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf).

O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, e o gerente de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Agência, Paulo Roberto Lucas Viana Filho, participam do evento, ao lado de representantes do CRMV-GO. Também estarão presentes representantes de municípios que já implementaram o SIM, como Rio Verde, Jataí e Silvânia, que compartilharão suas experiências e reforçarão a importância do fortalecimento dos serviços municipais de inspeção para garantir alimentos seguros na mesa dos goianos.

O que é o SIM
O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) é responsável pela inspeção e fiscalização das agroindústrias de produtos de origem animal — comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais — que são preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados e comercializados dentro do município.

O serviço adota procedimentos e normas voltados ao controle do ambiente, do pessoal e dos produtos, garantindo o correto manuseio do alimento desde a matéria-prima até o produto final.

Caiado coloca tropas de segurança de Goiás à disposição do Rio de Janeiro

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Declaração Rebanho
Agro

Agrodefesa abre segunda etapa da Declaração de Rebanho a partir de sábado (1º/11)

28/10/2025
georreferenciamento
Agro

Governo prorroga prazo para georreferenciamento de imóveis rurais

22/10/2025
agricultura familiar
Agro

Programa de Aquisição de Alimentos beneficia mais de 2 mil produtores da agricultura familiar

16/10/2025
safra Goiás
Agro

Goiás tem estimativa de safra recorde na produção de grãos em 2025

16/10/2025
melhoramento genético
Agro

Governo de Goiás divulga resultado final do Programa de Melhoramento Genético Bovino

15/10/2025
GoiâniaPrev
Cidades

GoiâniaPrev disponibiliza serviços previdenciários em seis unidades do Atende Fácil

29/10/2025
Horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025: quarta-feira de intuição ampliada e ação contagiante
Horóscopo

Horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025: quarta-feira de intuição ampliada e ação contagiante

29/10/2025
mortes Rio
Brasil

Mortes no Rio ganham repercussão internacional

29/10/2025
herança crimes
Cidades

Presos suspeitos de matar fazendeiro e balear advogado por herança de R$ 1 bi

29/10/2025
Pesquisa