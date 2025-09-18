search
Atendimentos a estudantes com deficiência na UFG chegam a 663 em 2025

Setembro Verde destaca inclusão e acessibilidade; UFG registra 663 acompanhamentos no primeiro semestre do ano


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/09/2025 - 16:02

Foto: Carlos Siqueira/Secom UFG

Em celebração ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a inclusão da pessoa com deficiência, a Universidade Federal de Goiás (UFG) registrou 663 atendimentos a 157 estudantes com deficiência apenas no primeiro semestre de 2025, em Goiânia. A iniciativa, realizada pelo Núcleo de Acessibilidade, busca assegurar condições de autonomia e permanência desses alunos no ensino superior.

 

Atendimento especializado

O Núcleo oferece suporte a estudantes com deficiência múltipla, física, auditiva, intelectual, visual, surdez, necessidade educacional específica, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Criado em 2008, faz parte da Diretoria de Acessibilidade da Secretaria de Inclusão da Universidade (DAC/SIN/UFG).

Em 2024, foram realizados 1.363 atendimentos. Para a diretora de Acessibilidade, Ana Claudia Antonio Maranhão Sá, a acessibilidade deve ser entendida como uma responsabilidade coletiva. Segundo ela, qualquer pessoa pode necessitar de apoio ao longo da vida, e por isso a Universidade deve avançar em uma mudança cultural envolvendo toda a comunidade acadêmica.

 

Exemplos de inclusão

Entre os casos acompanhados está o de Emily Araújo Silva, estudante de Artes Visuais – Licenciatura, de 23 anos, com paralisia cerebral. Ela utiliza tablet para se comunicar e participa das aulas de desenho utilizando os pés, com auxílio de profissional de apoio para locomoção e atividades práticas.

Outro exemplo é o de Gabriel Camilo da Silva, que concluiu o curso de Design Gráfico em agosto de 2025. Com deficiência intelectual, ele foi acompanhado pelo Núcleo desde o início da graduação. Sua formatura simbolizou a efetivação de um processo de inclusão acadêmica e foi celebrada como conquista pessoal e familiar.

Pesquisa