search
Brasil

Dino manda PF investigar conduta de Bolsonaro durante pandemia de Covid

Relatório da CPI da covid cita 9 crimes cometidos pelo ex-presidente


Agência Brasil Por Agência Brasil em 18/09/2025 - 13:45

Dino CPI Covid
Ministro Flávio Dino manda PF investigar condutas de Bolsonaro apontadas pela CPI da Covid (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar as conclusões do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a pandemia de covid-19. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos principais alvos do documento.

Dino entendeu estarem cumpridos os requisitos legais para abrir o inquérito, “a fim de que os fatos tratados nos autos tenham apuração”, escreveu o ministro. Ele deu prazo inicial de 60 dias para as investigações.

“A investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a Administração Pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, destacou Dino.

Ocorrida de abril a outubro de 2021, a CPI da Pandemia concluiu que Bolsonaro teve papel preponderante para que o Brasil alcançasse a trágica marca de 700 mil vítimas de covid-19.

O relatório pediu o indiciamento do ex-presidente por nove crimes, entre os quais charlatanismo, prevaricação, infração a medidas sanitárias e epidemia com resultado morte.

A CPI também acusou Bolsonaro de ter cometido crimes de responsabilidade, previstos na Lei de Impeachment, e contra a humanidade, como extermínio e perseguição, conforme descritos no Estatuto de Roma.

Outras 77 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas foram indiciadas pela CPI, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ), que foi ministro da Saúde durante a pandemia.

Entre escândalos investigados estiveram suspeitas de fraudes na compra de vacinas e na contratação de fornecedores pelo Ministério da Saúde, entre outros casos.

À época, o relatório de 1.288 páginas, incluindo anexos, foi entregue em mãos por integrantes da CPI ao então procurador-geral da República, Augusto Aras.

Algumas apurações preliminares chegaram a ser conduzidas pela PGR, mas o documento nunca resultou em nenhum inquérito no Supremo.

Em pareceres assinados pela vice-procuradora-geral da República à época, Lindôra Araújo, a PGR disse que o documento tinha deficiências, não sendo suficiente para mover inquéritos contra os indiciados pelo relatório.

Limpa Gyn pede prazo extra para entrega de documentos e menção à confidencialidade repercute mal na CEI

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Brasil

Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda

18/09/2025
A nova medida deve beneficiar 4,5 milhões de famílias de baixa renda - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Brasil

Senado aprova MP que amplia taxa social de energia

18/09/2025
relator será nomeado para definir alcance do texto
Destaque

Câmara aprova urgência para projeto de anistia

18/09/2025
Agência Mineração
Brasil

Polícia Federal prende diretor da Agência Nacional de Mineração

17/09/2025
Plenário da Câmara dos Deputados • Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Brasil

PEC da Blindagem: veja como votaram os deputados de Goiás

17/09/2025
Atendimentos a estudantes com deficiência na UFG chegam a 663 em 2025
Saúde

Atendimentos a estudantes com deficiência na UFG chegam a 663 em 2025

18/09/2025
Caiado PEC da Blindagem
Poder

Caiado critica PEC da Blindagem e pede que Senado rejeite a proposta

18/09/2025
Polícia Civil cumpre operação contra esquema criminoso de rifas virtuais
Segurança

Polícia Civil cumpre operação contra esquema criminoso de rifas virtuais

18/09/2025
Avenida Fued José Sebba
Justiça

Justiça determina suspensão de construções na Avenida Fued José Sebba sem estudos técnicos

18/09/2025
Pesquisa