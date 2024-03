Atendimentos na Central do IPTU terminam nesta sexta (01)

Os atendimentos na Central do IPTU, em Goiânia, se encerram nesta sexta-feira (01), tendo como principal objetivo auxiliar o contribuinte goianiense sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Esse já é o segundo ano consecutivo de funcionamento da Central, que está montada na Rua 19, do Centro, no prédio do SESC.

“No local, o contribuinte pode verificar os dados da inscrição cadastral que levaram ao cálculo do Imposto, bem como obter ajuda em relação ao pagamento, além de orientações sobre processos de revisão e de atualização cadastral”, explica o secretário de Finanças, Vinícius Henrique Alves.

Com o apoio de 15 servidores municipais, sendo 11 da Sefin, 2 da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec) e 2 do Atende Fácil, mais de 3 mil contribuintes já foram atendidos até o momento. Entre eles, a aposentada Cléa Manzi, que recebeu auxílio em um processo de revisão. “O meu IPTU veio com a alíquota comercial, pois havia um CNPJ na minha inscrição, que não era do meu conhecimento. No entanto, eu procurei a Central do IPTU e na mesma hora eles já resolveram meu problema. Fui muito bem atendida”, avalia.

Já dona Palmira de Oliveira, moradora do centro, procurou a Central do IPTU para aderir ao parcelamento. “Quero agradecer ao prefeito Rogério Cruz pela iniciativa de trazer esse atendimento para o Centro. Eu amei. Fui muito bem atendida e até cafezinho serviram pra gente”, elogiou a aposentada.

Os atendimentos na Central do IPTU vão até às 17h e não precisam de atendimento prévio.