Athetico-PR, mais uma decisão no caminho do Goiás

O técnico Fábio Carille evitou qualquer tipo de euforia depois da vitória em Criciúma. Procurou preparar o grupo com foco em mais uma decisão que o Goiás terá pela frente amanhã no estádio Hailé Pinheiro, contra o Athletico do Paraná, concorrente direto a uma das vagas no G4. Desde que chegou ao time esmeraldino há pouco mais de uma semana, Carille tem procurado conscientizar os jogadores do Goiás sobre as seis decisões que teriá pela frente. Perdeu a primeira para a Chapecoense e ganhou a segunda em Criciúma.

Amanhã, somente a vitória mantém vivas as esperanças do time da Serrinha em se classificar para disputar a elite do futebol brasileiro no próximo ano. “É jogo a jogo e procurar trabalhar aquilo que acredito seja o melhor para cada partida, deixando todos os jogadores muito concentrados. Foi uma semana de uma euforia natural, em função da vitória em Criciúma, mas ficou no passado. Agora, o adversário da vez é o Athletico Paranaense”, jogo marcado para às 16:00 hs deste sábado”.

Dúvidas – Quatro jogadores ficaram fora das atividades de ontem no CT Edmo Pinheiro. Os volantes Marcão e Gonçalo Freitas, o lateral Diego Caito e o atacante Esli Garcia foram poupados dos treinamentos. Dos quatro, Marcão está fora do próximo jogo, os demais serão avaliados antes da partida. Por outro lado, Fábio Carille poderá contar com o lateral direito Willean Lepo, recuperado de contusão. Entre os quatro jogadores que não treinaram ontem, apenas Gonçalo Freitas foi titular na última partida contra o Criciúma.

Palmeiras é finalista

A virada, que poucos acreditavam ser possível, aconteceu na noite de ontem no Allianz Parque, quando o Palmeiras, numa apresentação memorável, goleou o LDU do Equador pelo placar de 4 a 0, se classificando para a grande final da Libertadores contra o Flamengo. Depois de ter perdido o jogo de ida por 3 a 0 em Quito, o Palmeiras entrou em campo determinado, confiante desde os primeiros minutos de jogo e foi marcando gols, até chegar ao número mágico de 4 a 0, virada inédita na história da Conmebol Libertadores. Os gols do Palmeiras foram marcados por Ramón Sosa, Fuchs e Raphael Veiga duas vezes. O Verdão enfrenta o Flamengo no dia 29 de novembro, em final única no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Kozlinski titular – A intenção da diretoria do Vila é avaliar o goleiro para uma possível renovação de contrato. Halls, titular da posição, tem recebido propostas de outras equipes e pode deixar o Vila Nova no final da temporada. Kozlinski tem contrato até o final do ano e também foi sondado por outras equipes do futebol brasileiro, mas a diretoria do Colorado pode mantê-lo no grupo para o próximo ano. Apesar de ser um ótimo goleiro, no mesmo nível do titular Halls, Kozlinski sofreu com problemas físicos ao longo do ano. O Vila visita o Operário-PR neste domingo às 20:30 hs pela 35ª rodada da Série B.

CURTAS

>>> No Atlético Goianiense, o técnico Rafael Lacerda pretende continuar no Clube para a temporada de 2026. “Não posso sair daqui sem conquistas”, disse o treinador.

>>> A permanência de Rafael Lacerda vem sendo negociada com o presidente Adson Batista, que não esconde o interesse no trabalho do treinador. Rafael Lacerda afirmou que o Atlético é o maior desafio de sua carreira.

>>> O Dragão volta a campo hoje às 19:00 hs no estádio Antônio Accioly contra o lanterna Paysandu, virtual rebaixado para a Série C. Se perder para o Atlético, o time de Belém estará matematicamente rebaixado.

>>> Mesmo não tendo mais chances de acesso, os resultados do Dragão vão interferir na colocação final da Série B. à exceção do Operário-PR, que não não tem chances de subir ou cair, Chapecoense e Criciúma lutam por vagas na elite do futebol brasileiro.

>>> Os resultados contra os dois catarinenses interessam ao Goiás, mas Adson Batista foi claro em dizer que o Dragão não vai se preocupar em ajudar o co-irmão. “Eles que vençam seus jogos”, concluiu.

>>> O tenista brasileiro João Fonseca tem lombalgia, desiste do ATP 250 de Atenas e encerra temporada. Fonseca ainda disputará um jogo de exibição contra Carlos Alcaraz,em Miami, no dia 8 de dezembro.