Atividade econômica em Goiás cresce 5,13% em junho, aponta Banco Central

Goiás obteve 5,13% de crescimento na atividade econômica no mês de junho na comparação com o mesmo mês de 2022. A informação, confirmada pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), consta no Índice de Atividade Econômica (IBCR), que é a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), publicado pelo Banco Central (BC).

A análise do BC aponta que Goiás obteve o 3° melhor resultado entre os estados com o índice divulgado. O resultado superou à média nacional, que foi de 2,10% no mesmo período. “Mais uma vez Goiás obteve um crescimento superior ao do Brasil. Este resultado mostra que o nosso cenário econômico está se fortalecendo, e a gestão continuará empreendendo esforços para fomentar ainda mais a nossa economia”, pontua o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

No acumulado do ano, o crescimento em Goiás foi de 3,51%, e o Estado alcançou a 7ª colocação. Neste mesmo período, o aumento nacional foi de 3,42%. Já no acumulado de 12 meses, Goiás obteve 2,48%, ficando na 8ª posição, enquanto o Brasil alcançou 3,35% de crescimento.

Para o diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, o índice divulgado pelo Banco Central só reforça a tendência registrada em outros indicadores do Estado. “A nossa atividade econômica está em ascensão. Além da queda no desemprego, obtivemos a elevação da renda. Todos esses resultados são muito significativos para a sociedade goiana”, pontua Figueiredo.