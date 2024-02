Atriz e modelo morre após ser atropelada na GO-217

A atriz e modelo Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, de 22 anos, morreu após ser atropelada na GO-217, em Piracanjuba. De acordo com a Polícia Militar, a jovem parou no acostamento da rodovia para arrumar a roda do carro, quando outro veículo a atingiu. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu na noite da última terça-feira (13). Kamylla e outras duas amigas voltavam de Caldas Novas para Goiânia, quando o fato aconteceu. Com o impacto da batida, a jovem ficou gravemente ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os médicos chegaram ao local, ela já estava sem vida.