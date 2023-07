Auditor Fiscal desaparecido é encontrado morto e carro é localizado no Maranhão

Um auditor fiscal de tributos da Fazenda de Aparecida de Goiânia, Lindomar Modesto de Souza, de 57 anos, foi encontrado morto no Parque Itamarati, região leste da cidade. O corpo foi localizado próximo ao setor Alvorada Sul, onde as câmeras de monitoramento registraram o último avistamento do carro da vítima. O veículo foi encontrado abandonado em Carolina, no Maranhão.

Lindomar desapareceu na quarta-feira, 6, enquanto se dirigia ao trabalho. A família informou que ele ficou incomunicável por volta das 16h30, quando o telefone deixou de ser respondido. Segundo informações preliminares, o corpo foi descoberto na residência de uma mulher com quem Lindomar supostamente mantinha um relacionamento extraconjugal. O servidor estava passando por um processo de separação em seu casamento, e a suposta amante é considerada a principal suspeita nesse momento. Acredita-se que o corpo tenha sido encontrado nu, durante uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil na residência.

Carro encontrado no Maranhão

O veículo de Lindomar, um Jeep Renegade, foi localizado nesta quarta-feira, 12, em frente a uma academia na cidade de Carolina, que faz divisa com o estado do Tocantins, no Maranhão. Segundo a filha, a contadora Lohraine Dahiane, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que também avistou o carro em Araguaína (TO), aproximadamente 24 horas após o desaparecimento.

A cidade de Carolina está localizada a uma distância de 1.200 km de Aparecida de Goiânia. Lindomar é servidor público há mais de 30 anos, está prestes a se aposentar e é bastante conhecido na região. De acordo com a Polícia Civil de Tocantins, testemunhas relataram que dois homens abandonaram o veículo no local na segunda-feira , 10, por volta das 9h40. Antes disso, na noite de quinta-feira, 7, o carro foi visto cruzando o Porto de Filadélfia, no Rio Tocantins.

“A Polícia Civil do Estado do Tocantins realizou exame com o papiloscopista para identificar digitais no veículo, que foi transportado para a delegacia de Carolina, onde ficará à disposição da Justiça, devido ao fato de estar com restrição de furto e roubo”, informou a nota divulgada.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL DO TOCANTINS

“Trata-se de um suposto sequestro do auditor fiscal do Estado de Goiás Lindomar Modesto de Souza, que segundo levantamento da Polícia Civil do estado de Goiás e do Tocantins na data do dia 06/06 do corrente ano, o auditor Lindomar foi sequestrado e junto foi levado seu veículo um jeep Renegade placa pkg 5775 de cor prata eles atravessaram na data do dia 07/07 às 0h:17 do porto de Filadélfia para Carolina, e que através de informações de populares o veículo do suposto sequestrado foi encontrados na cidade de Carolina em frente à academia movimento e que segundo informação tal veículo foi abandonado por dois homens na data do dia 10/07, por volta das 09h:40 da manhã e que hoje a polícia civil do Estado do Tocantins realizou exame com o papiloscopista para identificar digitais no veículo e que o veículo foi se encontrar com restrição de furto e roubo. Que as investigações continuam para fins de elucidar o suposto sequestro. Que a polícia civil do Estado de Goiás juntamente com a deic norte de Araguaína e a 34º DP de Filadélfia estão juntas na investigação do suposto sequestro.”