Aura Minerals investe R$ 400 milhões na aquisição de Serra Grande, em Crixás

A multinacional Aura Minerals anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda com a AngloGold Ashanti, para aquisição de 100% das ações da Mineração Serra Grande (MSG), uma das mais tradicionais minas de ouro do Brasil, localizada no munícipio de Crixás (GO). O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), acompanha de perto os desdobramentos burocráticos do negócio, que reforça a posição de Goiás como polo estratégico da mineração nacional com a chegada de mais um grande grupo ao setor mineral goiano.

“A SIC tem atuado junto às mineradoras e está desenvolvendo a política mineral estadual por meio da criação do Plano Estadual de Recursos Minerais (PERM), que norteará o setor pelos próximos 20 anos”, destaca o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho, acerca do papel do Governo de Goiás.

A expectativa é de que o fechamento da transação ocorra até o quarto trimestre de 2025, condicionado à aprovação antitruste pelas autoridades brasileiras (CADE) e à finalização da descaracterização de uma das barragens de rejeitos desativadas da MSG, compromisso assumido pela AngloGold. A empresa também deverá concluir a separação de ativos não relacionados à operação minerária antes da transferência definitiva do controle.

A Mina Serra Grande opera atualmente com três minas subterrâneas mecanizadas e uma mina a céu aberto, além de uma planta metalúrgica com capacidade de processamento de 1,5 milhão de toneladas por ano. Segundo dados da AngloGold, desde 1998 a mina já produziu mais de 3 milhões de onças de ouro. Em 2024, a produção foi de 80 mil onças, número que a Aura espera ampliar por meio de investimentos em produtividade e aumento de vida útil da operação.

Setor mineral em expansão

A aquisição da MSG se soma aos esforços do Governo de Goiás para fomentar o setor mineral. Atualmente, a SIC está à frente do Plano Estadual de Recursos Minerais (PERM-GO), que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento da mineração goiana de 2022 a 2042, com foco em sustentabilidade, inovação e geração de oportunidades.

E além da Serra Grande, outras grandes mineradoras como Aclara Resources, Appia Rare Earths, CMOC e Lundin Mining vêm apostando em Goiás para a instalação de novas plantas, impulsionando o crescimento do setor e posicionando o estado como referência nacional na produção de minerais estratégicos, como o ouro, o nióbio e, mais recentemente, as Terras Raras.

TRT-GO multa empresa e advogado por jurisprudência fictícia