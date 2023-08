Autor do feminicídio de Policial Civil do DF morre em troca de tiros com PMs em Goiás

O autor do femicídio da Policial Civil do Distrito Federal, Valderia da Silva Barbosa Peres, de 46 anos, lotada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2, em Ceilândia, reagiu à abordagem da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Porangatu.

Leandro Peres Ferreira foi encontrado em uma estrada vicinal às margens da BR 153, portando um revólver calibre 32. O feminicida trocou tiros com Policiais Militares de Goiás pertencentes ao GPT do 3ºBPM/12ºCRPM, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Porangatu, onde veio a óbito na madrugada dessa segunda-feira, 14.

Valderia foi encontrada no banheiro de casa, em Arniqueiras, no dia 11. Laudos preliminares do IML constataram que a policial foi brutalmente assassinada com mais de 64 facadas.