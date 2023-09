Autores de roubo em Luziânia e Valparaíso são presos

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Luziânia, prendeu mais um autor do roubo de veículo que aconteceu na cidade Osfaya, em Luziânia, no mês de janeiro deste ano.

Com o veículo, ainda realizaram outro roubo em um padaria na cidade de Valparaíso, com uso de arma nos dois casos. Com a identificação dos autores, a PCGO pediu a prisão preventiva, que foi cumprida na segunda-feira, 4.

Os investigados já possuíam outras passagens policiais, sendo que, no mês de junho, um já havia sido preso e o último autor foi localizado para responder ao processo.