Auxílio financeiro beneficia hospitais filantrópicos em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anunciou nesta terça-feira a concessão de auxílio financeiro a três instituições filantrópicas de atendimento hospitalar da capital goiana. A medida, que já está em vigor, destina recursos do Tesouro Municipal para beneficiar a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog) e Araújo Jorge – Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG).

De acordo com a Portaria Nº 97, de 28 de fevereiro de 2024, a Santa Casa e a Fubog receberão mensalmente R$ 1 milhão cada, enquanto a Araújo Jorge contará com o auxílio de R$ 1,5 milhão. O objetivo da iniciativa é ampliar e aprimorar a qualidade e resolutividade dos serviços oferecidos por essas instituições aos moradores de Goiânia.

Wilson Pollara, titular da SMS, destacou a importância do repasse para a sustentabilidade econômico-financeira dos hospitais filantrópicos. “Esse repasse é uma determinação do prefeito Rogério que, assim que cheguei a Goiânia, colocou-me a par das dificuldades dos hospitais filantrópicos e me pediu para ver o que era possível fazer de forma a contribuir na sustentabilidade econômico-financeira dessas instituições e, consequentemente, ampliar e melhorar o atendimento à população.”

As instituições beneficiadas devem cumprir exigências da portaria, incluindo o atendimento a demandas de urgência e emergência encaminhadas pela Regulação, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Em reconhecimento ao auxílio financeiro, a direção da Araújo Jorge prestou homenagem à Prefeitura de Goiânia na tarde desta segunda-feira (4/3). O presidente da ACCG, Jales Benevides, parabenizou a iniciativa e reiterou o compromisso de colaboração para promover a excelência no cuidado oncológico e fortalecer a saúde pública na região