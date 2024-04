Avós socioafetivos conseguem regularizar guarda do neto

A Justiça garantiu que os avós socioafetivos de Nycollas, de 10 anos, tenham direito à guarda definitiva do neto. Desde seu nascimento, a criança é cuidada pelo casal. O acordo foi homologado pela juíza Erika Barbosa Gomes Cavalcante, por meio do Projeto Mais Justiça, durante a edição do Justiça Itinerante na comarca de Goiás, entre os dias 16 e 18 de abril.

O menino foi fruto de um relacionamento entre sua mãe biológica e um homem. Porém, logo após descobrir a gravidez, ela começou um relacionamento com uma mulher e passou a conviver com ela e toda a família desta mulher, filha dos avós socioafetivos de Nycollas. Foram anos de relacionamento até que a mãe biológica foi vítima de um câncer e veio a falecer.

“Desde que nasceu, Nycollas é cuidado por nós. Mesmo após as duas se separarem, eu fiquei cuidando dele. Até que no leito de morte a mãe dele pediu para eu cuidar do filho dela”, afirmou Maria Luceni Rodrigues dos Santos, a avó socioafetiva. Apesar do amor não mudar, a causa ganha na Justiça é uma vitória para os três. Com a regularização da guarda, vamos poder fazer as coisas para ele e cuidar melhor”, disse, ao afirmar que a criança precisa de tratamento médico e, devido à situação, encontrava dificuldade.

Comemorar

Nycollas não escondeu a alegria em voltar para casa com a sua situação resolvida. “Eu estou muito feliz porque eu amo muito eles”, disse. “Eu vou pedir para vovó fazer um bolo de chocolate para mim”, contou, ao informar também que manterá relação com a avó materna.

Para o avô, Sidnei Domingos Mendes de Freitas, foi uma decisão conjunta entre a avó materna e os avós socioafetivos em procurar a Justiça para regularizar a guarda do neto. “O amor é que move tudo e é o que mais prevalece na vida”, frisou.