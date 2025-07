Azul inicia venda de comidas e bebidas a bordo; sanduíche custa R$ 30

A Azul Linhas Aéreas estreou nesta segunda-feira (21) um novo modelo de serviço de bordo que marca uma mudança no atendimento oferecido aos passageiros. Em fase de testes, a companhia passou a vender comidas e bebidas em voos entre Campinas (SP) e Recife (PE), realizados no horário do almoço.

O novo serviço, conhecido como Buy on Board (compre a bordo), será testado até 31 de julho. A companhia continuará oferecendo os lanches gratuitos, que, desde 2024 já estavam mais limitados. Agora, os clientes terão a opção de comprar alimentos mais variados, com preços que vão de R$ 6 a R$ 40.

O cardápio traz itens como sanduíche de pernil no pão australiano (R$ 30), salada de quinoa com vegetais grelhados (R$ 30) e barra de proteína (R$ 20). Entre as bebidas, estão disponíveis chá de camomila (R$ 8), energético Red Bull (R$ 14), cerveja Heineken (R$ 16), vinho tinto e até espumante (R$ 40). Combos com comidas e bebidas variam entre R$ 23 e R$ 55.

Snacks gratuitos

A Azul é a primeira companhia aérea brasileira a adotar o modelo de venda a bordo sem eliminar completamente os snacks gratuitos, buscando um meio-termo entre manter a cortesia e oferecer mais opções aos passageiros. A GOL havia testado a venda a bordo

A companhia ainda não informou se pretende expandir o serviço para outras rotas após o fim do período de testes, mas o resultado da experiência entre Campinas e Recife deve ser determinante.