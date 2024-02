Diversos bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia ficaram sem energia na tarde de hoje. O problema começou a ser relatado por volta de 15 horas. Mais de 1,5 hora depois, algumas localidades continuavam com o problema, que teve reflexos principalmente no trânsito, em cruzamentos semaforizados que ficaram sem funcionar. Em nota, a Equatorial informou que o problema se deveu a uma falha, mas não especificou qual, e que as causas estão sendo investigadas.