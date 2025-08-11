Ao fim de 2025, o Brasil terá contabilizado 704 mil novos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). O baixo número de nutricionistas especialistas em tratamento oncológico é desafio da área. Evento discute qualificação.

Entre as mulheres, o câncer de mama soma pouco mais de 10% desses casos, com 73.610. Os homens, no mesmo patamar, enfrentam os desafios do diagnóstico da doença na próstata e somam 71.730.

Apesar das discussões em torno de um diagnóstico precoce e mais acesso a terapias, o processo do tratamento ainda tem etapas muito negligenciadas. Entre elas, a alimentação do paciente oncológico que precisa ser acompanhada e individualizada. Afinal, para cada paciente, um protocolo alimentar será criado.

A nutricionista especialista em nutrição oncológica e CEO do Meeting de Nutrição e Oncologia, Marcela de Paula, destaca que para tratar pacientes oncológicos é preciso estar qualificado ou os prejuízos podem ser maiores do que os resultados positivos. ”As terapias tradicionais como a quimio e a radioterapia são muito agressivas e comprometem a capacidade do paciente de se alimentar adequadamente. Além disso, em muitos casos é preciso educar esse paciente a uma nova rotina alimentar. Passar por um tratamento de câncer não significa restringir a alimentação e sim entender o que faz bem naquele momento.”

Desafios da área

O número de nutricionistas especialistas em nutrição oncológica, atualmente, não atende ao número crescente de casos, segundo Marcela de Paula. Ela chama a atenção para a escassez de profissionais no mercado. “É preciso pensar a nutrição oncológica como parte do processo de tratamento e busca pela cura desse paciente. Com o aumento de casos previstos pelo INCA, é urgente que haja profissionais titulados e com experiência para ajudar essa demanda que só tende a crescer. Os nutricionistas que estão saindo das faculdades agora precisam estar aptos a prescreverem dietas e acompanhar esses pacientes que terão um diagnóstico de câncer”, destaca a nutricionista.

Nutrição e oncologia

A nutrição aplicada à oncologia é quase obrigatória para quem vai iniciar ou já está em tratamento. Estudos mostram que a incidência de desnutrição nos pacientes oncológicos varia de 22% até 80%, e por essa razão o suporte nutricional é extremamente importante para evitar o desenvolvimento da Síndrome Multifatorial.

A doença é popularmente conhecida como caqueixa e se caracteriza pela perda de peso, massa muscular e atinge 80% dos pacientes com câncer avançado. A única forma de reverter esse quadro é elaborar uma dieta com as quantidades de nutrientes, vitaminas e calorias e isso só vai acontecer se essa pessoa estiver acompanhada por um nutricionista especializado no assunto.

O Meeting

Em 2025, o evento que reúne profissionais das diferentes áreas do tratamento multidisciplinar contra o câncer chega a sua 4a edição e terá os nutricionistas Roberta Carbonari, Patrícia Arraes, Murilo Pereira e Simone Kikuchi.

Serão mais de 15h de evento durante 2 dias em Goiânia.

