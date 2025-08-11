search
Saúde

Baixo número de nutricionistas especialistas em tratamento oncológico é desafio


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/08/2025 - 18:35

nutricionistas
Baixo número de nutricionistas especialistas em tratamento oncológico é desafio da área

Ao fim de 2025, o Brasil terá contabilizado 704 mil novos casos de câncer, segundo dados do  Instituto Nacional do Câncer (Inca). O baixo número de nutricionistas especialistas em tratamento oncológico é desafio da área. Evento discute qualificação.

Entre as mulheres, o câncer de mama soma pouco mais de 10% desses casos, com 73.610. Os homens, no mesmo patamar, enfrentam os desafios do diagnóstico da doença na próstata e somam 71.730.

Apesar das discussões em torno de um diagnóstico precoce e mais acesso a terapias, o processo do tratamento ainda tem etapas muito negligenciadas. Entre elas, a alimentação do paciente oncológico que precisa ser acompanhada e individualizada. Afinal, para cada paciente, um protocolo alimentar será criado.

A nutricionista especialista em nutrição oncológica e CEO do Meeting de Nutrição e Oncologia, Marcela de Paula, destaca que para tratar pacientes oncológicos é preciso estar qualificado ou os prejuízos podem ser maiores do que os resultados positivos. ”As terapias tradicionais como a quimio e a radioterapia são muito agressivas e comprometem a capacidade do paciente de se alimentar adequadamente. Além disso, em muitos casos é preciso educar esse paciente a uma nova rotina alimentar. Passar por um tratamento de  câncer não significa restringir a alimentação e sim entender o que faz bem naquele momento.”

Desafios da área
O número de nutricionistas especialistas em nutrição oncológica, atualmente, não atende ao número crescente de casos, segundo Marcela de Paula. Ela chama a atenção para a escassez de profissionais no mercado. “É preciso pensar a nutrição oncológica como parte do processo de tratamento e busca pela cura desse paciente. Com o aumento de casos previstos pelo INCA, é urgente que haja profissionais titulados e com experiência para ajudar essa demanda que só tende a crescer. Os nutricionistas que estão saindo das faculdades agora precisam estar aptos a prescreverem dietas e acompanhar esses pacientes que terão um diagnóstico de câncer”, destaca a nutricionista.

Nutrição e oncologia
A nutrição aplicada à oncologia é quase obrigatória para quem vai iniciar ou já está em tratamento. Estudos mostram que a incidência de desnutrição nos pacientes oncológicos varia de 22% até 80%, e por essa razão o suporte nutricional é extremamente importante para evitar o desenvolvimento da Síndrome Multifatorial.
A doença é popularmente conhecida como  caqueixa e se caracteriza pela perda de peso, massa muscular e atinge 80% dos pacientes com câncer avançado. A única forma de reverter esse quadro é elaborar uma dieta com as quantidades de nutrientes, vitaminas e calorias e isso só vai acontecer se essa pessoa estiver acompanhada por um nutricionista especializado no assunto.

O Meeting
Em 2025, o evento que reúne profissionais das diferentes áreas do tratamento multidisciplinar contra o câncer chega a sua 4a edição e terá os nutricionistas Roberta Carbonari, Patrícia Arraes, Murilo Pereira e Simone Kikuchi.

Serão mais de 15h de evento durante 2 dias em Goiânia.

Mabel diz que Comurg vai crescer e se tornar empresa eficiente: “Parou de financiar corrupção”

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Gêmeas siamesas de Manaus, separadas no Hecad, recebem alta após 107 dias de internação
Saúde

Gêmeas siamesas de Manaus, separadas no Hecad, recebem alta após 107 dias de internação

11/08/2025
Goiás intensifica ações de prevenção e monitoramento contra o sarampo (Foto: Divulgação)
Saúde

Goiás intensifica ações de prevenção e monitoramento contra o sarampo

11/08/2025
Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista
Saúde

Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista

08/08/2025
UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia
Saúde

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia

08/08/2025
Câncer de pulmão: 85% dos casos têm ligação com tabaco
Saúde

Câncer de pulmão: 85% dos casos têm ligação com tabaco

07/08/2025
nutricionistas
Saúde

Baixo número de nutricionistas especialistas em tratamento oncológico é desafio

11/08/2025
defesa Bolsonaro
Poder

Advogados de Bolsonaro têm até quarta para entregar defesa ao STF

11/08/2025
orquestra choro
Cultura

Cidades de Goiás recebem concertos didáticos gratuitos com orquestra de choro do Rio de Janeiro

11/08/2025
Einstein Einstein
Emprego

Einstein abre processo seletivo para vagas afirmativas em Goiás

11/08/2025
Pesquisa