Balé do Basileu França conquista 12 prêmios no maior festival de dança do mundo

As bailarinas e os bailarinos do balé da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França levaram 12 prêmios no 40º Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo. Foram sete conquistas de primeiro lugar, duas de segundo, uma de terceiro e uma na categoria prêmio especial, além do principal prêmio do evento, o de Melhor Grupo. O festival ocorreu de 17 a 29 de julho, na cidade catarinense, com a participação de 13 mil dançarinos.

A equipe goiana participa do festival desde 2010 e sempre trouxe prêmios para casa. “Goiás produz balé de primeiro mundo, tanto que nossos bailarinos e bailarinas são reconhecidos internacionalmente e ganham prêmios por todos os festivais pelos quais passam. Não existe futuro sem arte e o Governo de Goiás, sob orientação do governador Ronaldo Caiado, continua investindo para que o Estado traga mais alegrias como essa para o povo goiano”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto. O Basileu França é ligado à pasta.

Este foi o melhor desempenho do grupo no festival. Em 2022, foram dez prêmios. “Durante todo este tempo, foi investido muito suor e dedicação dos bailarinos, coreógrafos, professores e demais apoiadores. Valeu a pena. Fomos aplaudidos de pé muitas vezes. Agradecemos ao Governo de Goiás e à organização do Festival por mais essa oportunidade”, diz a coordenadora de Dança da EFG Basileu França, Simone Malta.

O balé do Basileu França já venceu prêmios internacionais neste ano, como no Youth America Grand Prix (YAGP), festival realizado nos Estados Unidos, em abril. Tanto que três alunos da Cia Jovem da EFG conseguiram contratos profissionais com companhias de dança na Holanda e na Estônia, e outros nove ganharam bolsas de estudos em tradicionais escolas de balé da Alemanha, França, Inglaterra e dos Estados Unidos. Os 12 começam a viajar para seus destinos já neste segundo semestre.

A EFG em Artes Basileu França é uma instituição ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e, desde 2021, é gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Confira a lista de premiados:

– 1º lugar Repertório Júnior Conjunto

– 1º lugar Repertório Infantil Conjunto

– 1º lugar Variação de Repertório Sênior Grand Pas Classique: Ana Luísa Negrão

– 1º lugar Grand Pas de Deux: Ana Luísa Negrão e Caio Baratelli

– 1º lugar Solo Neoclássico Masculino Júnior: João Pedro Santos Silva

– 1º lugar Solo Neoclássico Feminino Júnior: Antonia Manrique

– 1º lugar Pas de Deux Júnior: Antonia Manrique e João Pedro Santos Silva

– 2º lugar Solo Neoclássico Feminino Sênior: Abril Marcucci

– 2º lugar Balé Clássico de Repertório Sênior Conjunto

– 3º lugar Solo Neoclássico Masculino Sênior: André Marra

– Prêmio Especial Daniel Camargo: João Pedro Santos Silva

– Melhor Grupo