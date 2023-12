Banco24Horas expande presença em Goiás

O Banco24Horas, rede independente de autoatendimento que atende 158 milhões de brasileiros, anunciou a expansão de sua atuação em Goiás com a solução Atmo, que permite o saque de dinheiro e a consulta de saldo diretamente nos caixas dos estabelecimentos comerciais. A novidade chega a Goiânia e Goianira, ampliando a capilaridade do Banco24Horas, que já possui mais de 24 mil caixas eletrônicos em mais de 1.100 cidades do país.

A solução Atmo consiste em um dispositivo com POS multibiométrico, que reconhece o cliente por meio de impressão digital, íris ou reconhecimento facial. O cliente pode sacar o dinheiro no mesmo local onde faz as compras, sem precisar de cartão ou senha. O dispositivo também facilita a recirculação do dinheiro dentro do comércio, reduzindo os custos com a gestão e o transporte do numerário.

Segundo Marcos Mazzi, gerente executivo do Banco24Horas, a solução Atmo traz mais praticidade, conveniência e segurança para os clientes e para os varejistas, além de estimular a inclusão financeira e a movimentação da economia local. O dispositivo Atmo pode ser encontrado em postos de gasolina e drogarias nas cidades de Goiânia e Goianira. O Banco24Horas também oferece isenção de tarifas para os saques realizados pelos clientes de conta corrente pessoa física.

Solução de cashback

O Banco24Horas lançou uma solução de cashback para os clientes de bancos digitais que utilizam os caixas eletrônicos da rede. A novidade permite que os clientes recebam de volta parte do valor pago pela tarifa de saque, que é definida por cada banco digital. O cashback é creditado na conta do cliente em até 30 dias após o saque. A solução visa incentivar o uso do dinheiro físico e aumentar a satisfação dos clientes.

Serviços de recarga de celular e TV

O portfólio de serviços do Banco24Horas foi expandido para incluir a recarga de celulares e TVs por assinatura através dos caixas eletrônicos da rede. As recargas podem ser realizadas de maneira rápida e segura, utilizando cartão de débito ou crédito. Este serviço está disponível para as principais operadoras de telefonia móvel e de TV paga do país. Além disso, o Banco24Horas oferece uma variedade de outros serviços, como pagamento de contas, transferências, depósito em dinheiro, gift card e desbloqueio de celular.

Publicidade

A rede de caixas eletrônicos do Banco24Horas passou por uma transformação significativa com a implementação de uma plataforma de publicidade. Essa inovação permite a divulgação de anúncios de produtos e serviços de uma variedade de setores. A plataforma é equipada com recursos de geolocalização, segmentação e medição de resultados, o que facilita a criação de campanhas personalizadas e eficazes. Atualmente, o Banco24Horas tem mais de 100 anunciantes, incluindo empresas de varejo, telecomunicações, educação, saúde e beleza.

Crescimento econômico

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás registrou um crescimento de 5,4% na variação acumulada de 12 meses, com todos os setores econômicos apresentando resultados positivos. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, que cresceu 16,5%, seguido pelos setores de serviços e indústria, que cresceram 3,6% e 3,4%, respectivamente.

O governador Ronaldo Caiado destacou o rápido desenvolvimento de Goiás, atribuindo-o ao trabalho que garante liberdade e segurança jurídica para empreender. O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, também enfatizou os bons resultados, atribuindo-os aos esforços da gestão para promover a manutenção e o fomento de todos os setores econômicos.

Avanço contínuo

Na variação acumulada do ano de 2023, o PIB de Goiás avançou 5,2%, com a agropecuária, serviços e indústria registrando crescimentos de 12,7%, 3,1% e 0,8%, respectivamente. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o aumento em agosto de 2023 foi de 4,6%, impulsionado pelo setor agropecuário (14,6%), indústria (3,8%) e serviços (2,6%).

Erik Figueiredo, diretor-executivo do IMB, celebrou os bons resultados, destacando que a economia goiana está em constante avanço e que os resultados obtidos no PIB confirmam essa tendência de crescimento.

Evento mineral

Evento sobre a política mineral goiana, promovido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), nos dias 12 e 13 de dezembro, na Assembleia Legislativa. O evento terá três atrações: Cerimônia de homenagem e encerramento do PERM-GO, Exposição do Plano Estadual de Recursos Minerais e Mostra do Cluster de Joias. O evento reunirá autoridades, setor produtivo, academia e sociedade, e apresentará os resultados da construção do PERM, um projeto estratégico para o desenvolvimento do setor mineral em Goiás.

Supercondutor

Material que supostamente tem zero resistência elétrica à temperatura ambiente e pressão normal, criado por uma equipe de físicos da Coreia do Sul. O material é resultado de uma reação de estado sólido entre lannarcite (Pb 2 SO 5) e fosfeto de cobre (Cu 3 P). A equipe afirma que o material mostra o efeito Meissner, uma característica da supercondutividade, e fornece um vídeo do material parcialmente levitando sobre um ímã. As alegações da equipe não foram revisadas por pares ou replicadas por outros pesquisadores. Se forem verdadeiras, serão uma descoberta revolucionária para os campos da eletricidade e da eletrônica.

Um recorde

Após 219 dias, a Cooper-Rubi, usina em Rubiataba (GO), finalizou a safra 2023 com a moagem de mais 1,8 milhão de toneladas de cana e com a produção recorde de açúcar. Com um acréscimo de produção de mais 783.889 de sacas de açúcar em relação à safra anterior. A unidade também exporta energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN). A Cooper-Rubi é autossuficiente energeticamente durante o período da safra, abastecendo toda indústria, setor administrativo e até mesmo a irrigação. Este ano a geração por meio da biomassa foi superior a 69 milhões de kWh, superando a safra anterior.

Trabalhômetro 1

A Equatorial Goiás lançou uma iniciativa inédita no País, o Trabalhômetro – https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/ -, plataforma que permite acompanhar de forma transparente a atuação e planejamento da empresa para todos os seus clientes. A iniciativa faz parte da operação Energia pra Reconstruir, que consiste em ações para recuperar a rede de distribuição por meio de novas obras, manutenções, substituição de equipamentos, inspeções e revitalizações da rede em todo o Estado. Por meio do Trabalhômetro é possível acompanhar a evolução de cada uma das atividades dessa operação, tanto por período, como por região.

Trabalhômetro 2

Desde sua chegada a Goiás, há cerca de 11 meses, a Equatorial já investiu mais de R$ 1,8 bilhão na rede do Estado. Foram modernizadas e ampliadas 69 subestações, construídas quatro novas linhas de distribuição de alta tensão, além da recapacitação de outras quatro, e entregues três grandes obras: a Subestação Aparecida, incluindo mais uma Linha de Distribuição de Alta Tensão (LDAT); a linha Goianésia-Barro Alto e a Subestação Riviera-Parque Atheneu, em Goiânia. Já no início do segundo semestre a companhia entregou a reconstrução da Subestação Anápolis Universitário e a ampliação e melhorias nas Subestações Daia e Jundiaí, além de ter anunciado a previsão de entrega da nova linha Pireneus-Daia para ainda este ano.

Webinar Adial

A Adial realizará um webinar gratuito sobre ESG no dia 7 de dezembro, às 10h. O evento contará com palestras de especialistas e é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pelo site da Adial. O webinar será aberto por Zé Garrote, presidente do conselho da Adial, e contará com palestras de Emiliano Godoi, professor da UFG, Cracios Clinton, consultor da Magno, e Luís Felipe Adaime, CEO da Moss. Earth. Os temas abordados incluirão a importância da gestão socioambiental nas empresas, o poder transformador do EESG nas empresas competitivas e o mercado de crédito de carbono.

Fidelizados

Os clientes fidelizados dos supermercados foram os que mais consumiram na Black Friday 2023, com um crescimento médio de 37% nas vendas e 38,5% no faturamento na sexta-feira. No atacado, esses números chegaram a 55% e 50,6%, respectivamente.

Faturamento

O faturamento geral dos supermercados também teve um aumento expressivo de 20,5% na sexta-feira, sendo o atacado o setor que mais se destacou, com 31,8% de crescimento. Na semana da Black Friday, o faturamento foi 13,3% maior do que em 2022.

Estratégias

As redes de supermercados utilizaram diferentes estratégias para atrair os consumidores, como marketing digital, CRM, promoções e conteúdos personalizados. A Bnex, empresa de estudos no varejo, apontou que as ações planejadas antes da Black Friday foram fundamentais para o sucesso das vendas.