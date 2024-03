Atividade econômica goiana cresce 6%, superando a média nacional

A atividade econômica de Goiás registrou um crescimento impressionante de 6%, mais que o dobro da média nacional, que foi de 2,5% na variação acumulada dos últimos 12 meses, até janeiro de 2024. As informações, verificadas pelo Instituto Mauro Borges (IMB), constam no Índice de Atividade Econômica (IBCR), publicado pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Na comparação entre janeiro de 2024 e dezembro de 2023, o crescimento goiano foi de 5,5%, o quinto melhor resultado entre as unidades federativas com o índice divulgado. A média brasileira nesta variação foi de 3,4%. Já na comparação entre janeiro de 2024 e o mesmo mês do ano anterior, com ajuste sazonal, Goiás obteve avanço de 1,2%, contra 0,6% da média nacional. O resultado foi o quarto maior entre todos os estados.

“Goiás supera o Brasil em todas as análises, o que confirma nossa ascensão”, salienta o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima. O IBCR é calculado a partir de uma fórmula matemática que leva em conta arrecadação de impostos, vendas no varejo, crédito bancário, produção industrial e outros fatores que influenciam a atividade econômica. É considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), pois mede a evolução da economia como um todo.

Goiás decola

O crescimento da atividade econômica em Goiás tem refletido na abertura de empresas, que bateu recordes no estado. Em 2023, foram abertos mais de 33 mil novos negócios, superando a marca histórica alcançada em 2021. Somente em janeiro deste ano, mais de 3,2 mil empresas foram abertas, segundo a Junta Comercial do Estado (Juceg).

No mesmo mês, quase 15 mil postos formais de trabalho foram criados, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). “Todos esses resultados são muito importantes para a sociedade goiana, pois significam mais emprego e renda”, destaca Erik Figueiredo, diretor-executivo do Instituto Mauro Borges.

Chega mais

Nos últimos meses, o Governo de Goiás anunciou a chegada de multinacionais ao estado. A alemã DHL Supply Chain, que atua no segmento de distribuição e logística, inaugurou um novo centro de distribuição em Aparecida de Goiânia. Já a chinesa WeiChai, líder mundial na produção de motores, confirmou a instalação de uma unidade em Itumbiara.

Avanços Recicláveis

Créditos ambientais em Goiás têm impulsionado a arrecadação e garantido avanços na cadeia de reciclagem. A eureciclo, em parceria com o Instituto Giro, compensou mais de 20 mil toneladas de materiais até 2023, contribuindo para o aumento das taxas de reciclagem.

Relatórios Anuais

No primeiro trimestre de 2024, Goiás e outros estados receberão Relatórios Anuais de Logística Reversa de Embalagens. As empresas precisarão comprovar como cumpriram suas metas de reciclagem. Goiás desenvolveu um plano estadual de resíduos sólidos para lidar com essa complexidade.

Plano Nacional

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) prevê a recuperação de 30% das embalagens no mercado e o encerramento de todos os lixões. O engajamento das empresas é essencial para a educação ambiental e a reciclagem de embalagens pós-consumo.

Fieg Apoia Reciclagem

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) apoia as indústrias na implantação da logística reversa, visando aumentar o volume de embalagens recicláveis. A Fieg, em parceria com o Instituto Giro e a eureciclo, promove a sustentabilidade e a economia circular. A parceria permite a regularização de várias empresas associadas, garantindo competitividade e segurança jurídica.

Goiás brilha

Os municípios de Ouvidor e Alto Horizonte, em Goiás, foram premiados na 2ª edição do “Prêmio Municípios Mineradores”. Ouvidor ganhou na categoria Proteção Social e Alto Horizonte em Saúde. O prêmio avaliou 200 municípios mineradores e destacou os que tiveram melhor gestão e atendimento à população. Mais detalhes estão disponíveis no site do PMM.

Ouvidor em Proteção Social

O destaque principal do município de cerca de 7 mil habitantes foi o aumento do número de famílias cadastradas no CadÚnico, registro que permite ao governo ter informações sobre famílias de baixa renda. Também investiu na capacitação dos servidores, fortaleceu o controle e a participação social com destaque para atuação dos conselhos de políticas públicas na área de proteção social.

Assim, a prioridade do orçamento público é a proteção social por meio de iniciativas como uma bolsa de apoio para estudantes de cursos universitários e técnicos de R$ 400, o Cartão Moradia Digna que atende mais de 900 famílias e é voltado para reformas e pequenas construções, além do Cartão Dignidade, que direciona R$ 120 mensais para a compra de alimentos por famílias em situação de vulnerabilidade.

Um salve a Saúde de Alto Horizonte

A gestão direciona esforços sobretudo à atenção primária à saúde e no fortalecimento do caráter preventivo, o que reduz e muito o uso de serviços de socorro ou emergência. O fortalecimento local da Estratégia de Saúde da Família (ESF) chegava a 100% do município de 6 mil moradores em 2021.A cobertura média no mesmo ano era de 75% em Goiás e de 77% no Brasil.

Isso é refletido na cobertura vacinal pentavalente que chegou no mesmo ano a 94,59% no município, acima da média nacional (71,52%). A atenção de média e alta complexidade na saúde também é digna de atenção, com investimento em serviços de diagnóstico, atendimento de especialidades como fisioterapia e odontologia, além da construção do Hospital Municipal Darcy Pacheco Vicente, inaugurado parcialmente em 2021, construído com recursos próprios. Assim, chegou a 317 leitos SUS por 100 mil habitantes do município, quase o dobro da média nacional de 162 leitos para cada 100.000 pessoas.

“Dia D”

Agências dos Correios em todo o Brasil promoveram o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, um mutirão para renegociação de dívidas. O evento contou com o apoio do Ministério da Fazenda e ocorreu em várias agências, incluindo o Palácio dos Correios em São Paulo. Edmilson Malta Melo da Silva, de 66 anos, conseguiu renegociar sua dívida com uma grande loja de departamentos, reduzindo o valor de R$ 6 mil para R$ 700.

Se desenrola Brasil

O Programa Desenrola Brasil oferece a oportunidade de renegociar dívidas com descontos de até 96%. O programa é válido até o dia 28 deste mês em mais de 6 mil agências dos Correios em todo o país e até o dia 31 online. O programa é destinado a pessoas com bde até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além de dívidas bancárias, estão incluídas contas atrasadas de outros setores, como estabelecimentos de ensino, faturas de energia, água, telefonia e comércio varejista.