Quase 300 mil romeiros já passaram pelo Centro de Apoio da OVG

A fé que move milhares de devotos do Divino Pai Eterno se encontra com o acolhimento no Centro de Apoio aos Romeiros (CAR), em Trindade, uma iniciativa da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social. Na primeira metade da Romaria 2025, quase 300 mil romeiros já passaram pelo espaço, que funciona 24 horas com serviços gratuitos do Governo do Estado, incluindo alimentação, hidratação, saúde e descanso.

“Aqui, cada pessoa é acolhida com dignidade, respeito e carinho”, afirma a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado. “Ver os olhos de quem chega brilharem com uma xícara de leite com canela ou um curativo feito na hora certa é o que nos move”.

Entre os itens mais procurados pelos fiéis está o tradicional leite com canela, símbolo da generosidade goiana no acolhimento aos romeiros. Já foram distribuídos 116,6 mil copos de 200 ml, o que equivale a mais de 23 mil litros da bebida. Também foram oferecidos 8,1 mil litros de suco, 900 litros de chá e mais de 2 mil litros de café, além de 127 mil pães assados na hora.

“O leite com canela é o nosso combustível de fé”, contou a romeira Maria Aparecida Lima, de 58 anos, que veio de Caldazinha. “Todo ano, quando chego aqui no CAR, sinto que valeu a pena cada passo. A gente é tratada com tanto carinho, parece que estamos chegando em casa”.

Diariamente, são distribuídos lanches como pão com manteiga, pão com mortadela, café, leite com canela, chá, suco e água. Cerca de 150 colaboradores, entre funcionários da OVG, voluntários e contratados temporários, se revezam em três turnos para garantir o atendimento contínuo aos romeiros. Os alimentos são preparados e servidos no próprio local.

Com uma estrutura de 4,2 mil metros quadrados, o CAR conta com capela, fraldário, banheiros acessíveis, além de base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que oferecem suporte permanente. O local também possui uma padaria própria, responsável pela produção de pães servidos aos romeiros ao longo do dia.

Para Kelisson Ricardo Brito, de Campos Belos, o Centro de Apoio ao Romeiro é essencial para quem enfrenta a caminhada com fé, mas também precisa de amparo ao longo do percurso. “A estrutura é excelente, dou nota 10! Quando a gente chega, tem tudo à disposição: água fresquinha, banheiros limpos, o pãozinho com manteiga que tá uma delícia…”, elogiou.

Parcerias solidárias

A ação também conta com apoio de entidades públicas e empresas privadas que, por meio de doações de produtos e serviços, ajudam a manter o atendimento de qualidade oferecido no CAR. Em 2025, são parceiros do projeto: 3 Corações, Achei Auto Socorro, Grupo Redering, Natura, Nutriex, Nutriza (Friato), Bello Charque, Bionstinto, Comigo, FaSeM, Grupo José Alves (Refrescos Bandeirantes), GSA Gama Sucos e Alimentos Ltda., Oswaldo Cruz, Piracanjuba, Seddas, Anicuns S.A. Álcool e Derivados (Grupo Farias), Caramuru Alimentos, Sindicato das Indústrias de Laticínios no Estado de Goiás (Sindileite), Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), Hospital do Rim e Prefeitura de Trindade.

