Ministério do Trabalho e Adial firmam acordo para impulsionar contratações em Goiás

O presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Edwal Portilho, o Tchequinho, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assinaram na manhã desta quinta-feira, 3 de julho, um Protocolo de Intenções voltado à otimização dos processos de recrutamento e seleção para o setor produtivo goiano. A cerimônia foi realizada na sede da entidade, em Goiânia.

O protocolo amplia o acesso das empresas da Adial ao SINE e à plataforma Emprega Brasil, agilizando a contratação de profissionais. Com a Carteira de Trabalho Digital, as vagas serão notificadas diretamente aos trabalhadores interessados. A ação tem início imediato.

O ministro Luiz Marinho destacou o ritmo acelerado de crescimento do Estado e rebateu a ideia de que os jovens não querem trabalhar. “Goiás cresce de forma exponencial, impulsionado por uma indústria relativamente jovem. Em maio, dos 149 mil empregos gerados, 80% foram ocupados por jovens”, afirmou, reforçando que há, sim, interesse da juventude pelo mercado de trabalho quando há oportunidade e acesso.

O presidente da Adial, Edwal Portilho, o Tchequinho, ressaltou a importância da parceria. “Esse protocolo fortalece a conexão entre as empresas e os trabalhadores, agiliza o acesso às vagas e reforça o papel da indústria na geração de empregos no Estado”, disse.

Mercado e bem-estar

Após a assinatura, os associados da Adial participaram de uma reunião de trabalho com o ministro. O presidente da Adial, Tchequinho, realizou uma apresentação e destacou o cerrado goiano.

No encontro, os associados também abordaram temas como os desafios da inteligência artificial, a formação de mão de obra qualificada, meio ambiente, e as perspectivas do mercado de trabalho.

Ao encerrar o evento, o ministro destacou que, diante de tantos desafios, a saúde mental no ambiente de trabalho deve ser prioridade. Segundo ele, uma portaria do Ministério já trata do tema, e o papel da pasta é orientar e criar condições para que as empresas se adaptem. “Nosso principal papel é cuidar das pessoas. Um bom ambiente de trabalho melhora a qualidade e a produtividade”, afirmou. A implantação será feita de forma gradual, com expectativa de conclusão até maio do próximo ano.

Leia também: HC-UFG realiza mutirão com 236 procedimentos neste sábado