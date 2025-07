HC-UFG realiza mutirão com 236 procedimentos neste sábado

Neste sábado (5), o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vai ofertar, a partir das 7h, nos turnos matutino e vespertino, diferentes ações com o objetivo de reduzir filas de cirurgias e exames, aumentando o acesso da população a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão ofertados 236 procedimentos, entre eles: 42 cirurgias eletivas, distribuídas entre as especialidades de coloproctologia, cirurgia geral, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia e oncodermatologia; 14 cateterismos cardíacos; 100 exames de tomografia, com e sem sedação; e 80 exames de endoscopia digestiva alta.

Esse mutirão de atendimentos integra o Dia E, um esforço coordenado pela Ebserh e alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula com o Ministério da Saúde. O projeto visa a realização simultânea de cirurgias eletivas, consultas, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, em todos os 45 hospitais universitários federais da Rede de todas as regiões do país.

Atuação nacional

Em 2025, já foram realizados 166 mutirões na Rede Ebserh. Para este sábado, estão previstos um total de 7.811 atendimentos, distribuídos entre 1.037 cirurgias, 1.218 consultas e 5.556 exames em diversas especialidades como oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher, dentre outras.

Rede Ebserh

O HC-UFG faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2014. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.