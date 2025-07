Governo de Goiás entrega nova Delegacia de Fiscalização em Rio Verde

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, entregou nesta quinta-feira (3/7) a nova sede da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Rio Verde. A unidade atende 17 municípios do Sudoeste goiano e oferece melhores condições de atendimento aos mais de 50 mil contribuintes da região, entre produtores rurais e empresas, inclusive optantes pelo Simples Nacional.

Durante a cerimônia, o secretário da Economia de Goiás, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, destacou que a mudança de sede da Delegacia de Fiscalização faz parte da reestruturação física e tecnológica da pasta. “Desde que assumimos a gestão em 2019, constatamos a necessidade de adequar os espaços de atendimento aos contribuintes e servidores. Essa reorganização é fundamental para a eficiência dos serviços e está alinhada à modernização dos nossos sistemas”, afirmou.

Sérvulo explicou que a modernização tecnológica tem sido uma das principais prioridades da secretaria, especialmente para solucionar gargalos estruturais que ainda geram instabilidades na integração dos sistemas. “Temos trabalhado para superar limitações herdadas de sistemas antigos, que já não suportam o volume de dados atual”. Ele ressaltou que o trabalho está alinhado ao papel da Secretaria da Economia e da Receita Estadual. “É graças a essa atuação que o Estado tem conseguido investir em saúde, educação, infraestrutura e programas sociais, o que se reflete em mais qualidade de vida para a população”, completou.

O delegado fiscal João Batista Monteiro do Nascimento enfatizou que a demanda atende a necessidade da região. “Estamos muito felizes, porque agora a Delegacia de Fiscalização de Rio Verde tem condições mais adequadas para prestar um bom serviço ao contribuinte”. O superintendente de Fiscalização Regionalizada da Receita Estadual, Gustavo Reis, reforçou que a melhoria da estrutura física é essencial para o funcionamento da unidade. “É a base de tudo: valoriza o trabalho dos servidores e contribui para um atendimento mais qualificado à população”.

O prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo, ressaltou a importância do uso responsável dos recursos públicos para melhorar os serviços prestados à população. “Gestor público precisa ter responsabilidade social e aplicar bem os recursos arrecadados para que retornem em benefícios à população”, afirmou, destacando que esse tem sido o compromisso da atual gestão do município e do Estado.

Atendimento

O novo prédio, localizado na Rua 118, quadra 15, lote 14, no Jardim Presidente, próximo à rodoviária de Rio Verde, já está em funcionamento. Com quatro pavimentos, a estrutura abriga cerca de 90 profissionais e oferece espaços mais adequados para o atendimento ao público. Três andares são dedicados a serviços como emissão de documentos fiscais, atualização cadastral e suporte tributário. No último andar, ficam as salas de reunião e o espaço de convivência.

