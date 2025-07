São Miguel do Araguaia recebe a 11ª edição do programa “Deputados Aqui” neste sábado

Chegou a vez de São Miguel do Araguaia receber a 11ª edição do programa Deputados Aqui, iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), que tem percorrido diversos municípios goianos com ações sociais, serviços públicos e presença ativa do Legislativo.

No sábado, dia 5 de julho, a partir das 8h, o presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto (UB), lidera mais uma edição do programa, que será realizada em frente à Prefeitura Municipal.

A população contará com uma ampla oferta de serviços gratuitos, como consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, atendimentos da Defensoria Pública, Saneago, Equatorial Goiás e Agência Goiana de Regulação (AGR).

Haverá ainda suporte ao homem do campo, com ações da Emater, feira do produtor rural, oficinas e atendimentos promovidos pelo Senar. Também serão oferecidos cortes de cabelo masculino e feminino, castração de cães e uma programação especial para as crianças, com pula-pula, jogos, pipoca e algodão-doce.

Durante o evento, será realizada uma sessão solene da Assembleia Legislativa, em homenagem a personalidades de São Miguel do Araguaia que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento do município e à qualidade de vida da população.

Além disso, a programação contará com uma audiência pública, com a presença de deputados estaduais, para ouvir diretamente da população as demandas, sugestões e necessidades da região, fortalecendo a escuta ativa e o diálogo entre o Legislativo e os cidadãos.

O deputado Bruno Peixoto destacou que o programa Deputados Aqui tem como principal objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo cidadania, escuta ativa e prestação de serviços. “Estamos levando a Assembleia Legislativa para perto das pessoas, em todas as regiões do Estado. Nosso foco é ouvir as demandas locais, reconhecer lideranças e promover ações concretas em favor do povo goiano”, afirmou.

O parlamentar reforçou ainda que a meta é realizar, ao todo, 30 edições do programa até o fim de 2025, contemplando municípios de todas as regiões de Goiás.

Antes do evento principal, uma coletiva de imprensa será realizada no dia 28 de junho, às 8h, com local a ser confirmado, para apresentação da programação completa e esclarecimento de dúvidas da imprensa local e regional.

