Morre Thomas Roland Hoag, referência na história do Jornalismo da UFG

A Universidade Federal de Goiás (UFG) informou o falecimento do professor aposentado da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) Thomas Roland Hoag, aos 81 anos, na madrugada desta quinta-feira (3/7), em Goiânia. Thomas era professor de Fotografia e é conhecido por gerações de jornalistas e comunicadores. O velório será realizado das 11h às 15h30, na Paz Universal (Av. Castelo Branco) e o enterro, às 16h, no Cemitério Parque Memorial (GO-020).

O professor também faz parte da história do curso de Jornalismo da UFG como um dos integrantes da primeira turma de docentes desta graduação, criada por meio de uma resolução em 1966 e agregado ao antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL). O curso começou a se consolidar em 1970 com a criação do Departamento de Comunicação Social, chefiado pelo professor Modesto Gomes da Silva, do curso de História.

Thomas entrou no Departamento de Comunicação do ICHL por meio de concurso público juntamente com Hélio Furtado do Amaral, Francisco Eduardo Ponte Pierre, José Carlos da Rocha Carvalho, Valquíria Braga dos Santos e Taylor Oriente.

Legado acadêmico

Em novembro de 2015, Thomas foi tema de uma reportagem do Jornal do Professor do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg Sindicato). De acordo com a publicação, Thomas foi o quarto professor admitido para o curso de Jornalismo. “Antes dele, apenas Antonio Maia Leite, Valquíria dos Santos e Modesto Gomes. Depois é que chegaram nomes como Francisco Ponte Pierre e Hélio Furtado do Amaral”, diz o texto.

Nesta entrevista ele fala também da sua vinda dos Estados Unidos para o Brasil para evitar a convocação para lutar na Guerra do Vietnã, da formação em Comunicação na Universidade de Miami e Fotojornalismo com Wilson Hicks, então editor de Fotografia da revista Life. Suas fotos retratavam com um olhar diferenciado cenas do cotidiano como um ensaio da Cavalhadas em Pirenópolis, a construção do Estádio Serra Dourada, devotos em Trindade e muitas outras.

O professor também foi um dos entrevistados do livro Jornalismo UFG, organizado por Juarez Ferraz de Maia, em 2010.

A UFG e a FIC se solidarizam com a família, amigos, colegas e ex-alunos neste momento e desejam que possam buscar o conforto necessário por meio das lembranças que possuem de Thomas Roland Hoag.