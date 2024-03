Brasil bate recorde com 1,2 bilhão de contas bancárias

No ano de 2023, o Brasil alcançou um feito impressionante ao registrar mais de 1,2 bilhão de contas bancárias ativas. Isso representa um robusto crescimento de 14,2% em comparação ao ano anterior. A média atual é de 6 contas por brasileiro, um salto significativo se comparado a cinco anos atrás, quando a média era de menos de 3 contas por pessoa. De acordo com um levantamento anual da idwall, empresa de gestão de identidade digital, quase 90% da população brasileira possui algum tipo de vínculo bancário, com dados corroborados pelo Banco Central.

No entanto, apesar do avanço expressivo, observou-se uma desaceleração no ritmo de crescimento. Este fenômeno sinaliza o fim da era de abertura frenética de contas em fintechs e bancos digitais. O mercado agora parece caminhar para uma fase de consolidação, onde a disputa por participação de mercado se intensifica, conforme indicado por diversas pesquisas de mercado.

Preferência

A pesquisa também revelou a preferência dos brasileiros por bancos digitais para a abertura de contas em 2023. Seis em cada dez (62%) preferem essas instituições, em comparação com 33% que preferem bancos tradicionais. Os 5% restantes mostraram preferência por abrir contas em instituições que oferecem investimentos. Dez das quinze instituições mais representativas são digitais, incluindo Nubank, PicPay, Mercado Pago, Inter e PagBank. O Nubank, conhecido por seu cartão roxo, lidera as menções, com mais da metade (53,6%) dos entrevistados afirmando ter uma conta atualmente no Nubank.

Tradição

Apesar da preferência por bancos digitais, os brasileiros ainda mantêm as instituições tradicionais como suas contas principais. Bradesco, Itaú e Banco do Brasil estão entre os bancos mais mencionados pelos entrevistados, dividindo o top 5 com Nubank e PicPay.

O recebimento de salário é outro fator que favorece os bancos tradicionais, com 86% dos entrevistados que indicaram um banco tradicional como o principal afirmando que suas contas nessa instituição também são contas-salário. Quanto ao uso de soluções e serviços financeiros e bancários de forma digital, 88,7% dos respondentes pretendem manter ou aumentar essa utilização. No entanto, para atendimento, sete em cada dez pessoas (68,7%) preferem falar com outro ser humano na hora de resolver seus problemas.

Tá pago

O projeto Fitness Center do condomínio Plateau D’Or, em Goiânia, ganhou destaque em publicações de renome nacional e internacional. O espaço, que conta com 1.600 metros de área construída, se destaca pela integração dos ambientes de exercícios com uma bela e vasta área verde. O projeto é dividido em três blocos: life fitness, metalife e um terceiro bloco para atividades aeróbicas. As publicações que destacaram o projeto incluem a Revista Projeto, do Brasil, e a plataforma digital Designverse, da China.

Crescimento de renda

A renda média das famílias goianas cresceu 24,6% em 2023, fechando o ano em R$ 2.017 mensais. Goiás foi o terceiro do Brasil em crescimento – atrás somente do Amapá (29,1%) e de Minas Gerais (25,4%) – e ficou na oitava posição do ranking comparativo entre os estados. O valor é 6,5% maior que o rendimento domiciliar per capita para o Brasil, que foi de R$ 1.893.

Reflexo

Para o governador Ronaldo Caiado, o bom desempenho é reflexo de um conjunto de iniciativas e políticas públicas voltadas para o fortalecimento do emprego. “Geramos empregos e oportunidades como não se via há anos. Transformamos a educação e a vida dos nossos alunos e redobramos os esforços para romper com o ciclo da pobreza. Mostramos que cuidar do estado é cuidar das nossas famílias”. Ainda de acordo com Caiado, o aumento da renda tem consequências diretas no poder de consumo da população e no crescimento da economia, com impacto no Produto Interno Bruto (PIB). O setor produtivo é destacado por ele como grande propulsor deste cenário.

Tecnoshow 2024

A Tecnoshow COMIGO 2024 ocorrerá de 8 a 12 de abril em Rio Verde (GO). O evento contará com mais de 100 horas de palestras e dinâmicas sobre diversos temas do agronegócio. Grandes nomes do setor estarão presentes, incluindo Alexandre Mendonça de Barros e Camila Telles. Instituições como Embrapa e Aprosoja Brasil, além de empresas como Corteva, Boehring e Ourofino, também participarão.

Estante tributária

O advogado tributarista Fabrizio Caldeira Landim esteve, em Brasília, na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para o lançamento do livro “Segurança jurídica, desenvolvimento e tributação – Homenagem ao ministro Gurgel de Faria (foto)”, do qual é um dos coautores. Fabrizio Caldeira assina o capítulo “A cobrança do ICMS/ST complementar e sua violação à segurança jurídica”. Nele, detalha ações do STF baseadas na Constituição Federal de 1988 e discorre sobre como a ausência de legislação nacional pode levar a normas estaduais retroativas, reflexos de uma insegurança jurídica, como pode ser observado em Goiás, conforme resume.

Equidade de gênero

A equidade de gênero pode aumentar o PIB global em mais de 20%, segundo o Banco Mundial. Empresas com diversidade de gênero tendem a ter um desempenho financeiro 25% melhor. No mundo, as mulheres ocupam 33,5% dos cargos de liderança, um aumento de 1,1% em relação a 2023. No Brasil, 39,1% das posições são ocupadas por mulheres, um avanço de menos de quatro pontos percentuais em uma década. A paridade de gênero nos cargos de liderança não será alcançada até 2053 no ritmo atual.

Melhor de Goiás

A Cervejaria Dona Lupulina Cervejas Especiais, sediada em Goiânia, conquistou o título de melhor cervejaria de Goiás no Concurso Brasileiro de Cervejas. O evento ocorreu no Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau, Santa Catarina. A Dona Lupulina, com apenas três anos de fundação, já é reconhecida por sua excelência e qualidade, competindo com cerca de 600 cervejarias brasileiras e mais de 4,1 mil amostras inscritas. Este feito notável destaca a Dona Lupulina como uma das principais cervejarias do Brasil.

Crescimento

A indústria goiana registrou o maior crescimento acumulado dos últimos nove anos, com um aumento de 6,4% na variação acumulada em 12 meses. Este resultado superou a média nacional (0,4%) e colocou Goiás como o quarto melhor resultado do país.

Liderança

O avanço foi liderado pela indústria de transformação, que cresceu 6,7%. Os setores que mais contribuíram para este crescimento foram a fabricação de produtos químicos (13,9%), metalurgia (13,7%) e alimentos (9,2%).

Comparação

Comparando janeiro de 2024 com o mesmo mês de 2023, o crescimento foi de 10,2%, bem acima da média brasileira de 3,6%. Este resultado estende a sequência de crescimento de Goiás para nove meses consecutivos.