Maternidade prejudica 77% da empregabilidade feminina

Uma pesquisa recente divulgada pela companhia de telefonia TIM revelou que a gravidez é um dos principais obstáculos para a empregabilidade das mulheres. O estudo, realizado com clientes da operadora em Pernambuco, indicou que ser mãe diminui as oportunidades de emprego para as mulheres.

De acordo com o levantamento, 77% das entrevistadas perderam o emprego por serem mães. Além disso, 34% das pessoas ouvidas têm na família alguém nessa situação. Cerca de 75% das entrevistadas afirmaram ter dificuldade em conseguir um trabalho por serem mulheres.

Apesar desses desafios, o estudo também apontou uma mudança de percepção social. Cerca de 46% das entrevistadas acreditam que o respeito às mulheres está crescendo, enquanto 32% afirmam que permanece inalterado e 11% observam uma diminuição.

Liderança feminina

Mulheres ocupam hoje 39,1% dos cargos de liderança no país, segundo levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) feito com dados de 2023. Isso representa um aumento de menos de quatro pontos percentuais em relação a 2013, quando ocupavam 35,7% das posições de liderança.

Educação e emprego

Apesar de as mulheres empregadas estudarem mais tempo do que os homens, elas não chegam a mais cargos de chefia. Segundo a pesquisa, elas estudaram 12 anos, em média, enquanto os homens fizeram isso por 10,7 anos, em média.

Ritmo lento

A equidade salarial entre homens e mulheres no Brasil está aumentando, mas em um ritmo lento. Em 2023, a paridade atingiu 78,7 de 100 pontos, um aumento em relação aos 72 pontos de 2013. No entanto, se o ritmo atual for mantido, serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade total. É urgente ampliar o debate e implementar medidas concretas para acelerar esse progresso.

Projeto de capacitação

Com o intuito de resolver o gargalo que muitas vezes separa o mercado da realidade dos trabalhadores, os secretários estaduais Joel de Sant’Anna Braga Filho (Indústria, Comércio e Serviços) e César Moura (Retomada) se reuniram para iniciar projeto que visa detectar vagas ociosas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e nas indústrias de fármacos para, então, abrir cursos de capacitação visando a população interessada em preenchê-las.

Impulso turístico

A Chapada Week 2024, projeto lançado na sexta-feira, 8, promete ser um marco no calendário turístico da Chapada dos Veadeiros, com expectativas elevadas para o aquecimento do mercado durante a baixa temporada. O evento é uma iniciativa estratégica que visa fomentar o turismo local, gerando emprego e renda para a região.

Desenvolvimento econômico

Com descontos de até 50%, a Chapada Week se estabelece como um vetor importante de desenvolvimento econômico. A iniciativa oferece uma oportunidade única para explorar as belezas naturais da região com vantagens econômicas consideráveis, beneficiando tanto os visitantes quanto os pequenos empreendedores locais.

Intercâmbio empresarial

A GSA Alimentos, de Aparecida de Goiânia, realizou um intercâmbio com parceiros comerciais do norte do país para troca de experiências e estabelecimento de novas metas. O evento contou com a presença de representantes de várias empresas e incluiu apresentações sobre a infraestrutura da empresa e suas iniciativas.

A empresa

A conclusão do evento contou com a participação de Nestore Scodro, avô do presidente da GSA e figura fundamental para a fundação e sucesso da empresa. Durante sua apresentação, ele compartilhou insights valiosos de sua jornada empresarial, desde os primeiros passos na indústria com a fundação da Mabel aos 22 anos de idade, até a consolidação no mercado nacional com o icônico biscoito Rosquinha Mabel. Scodro também discorreu sobre o processo de sucessão no negócio e a subsequente venda da indústria para o grupo Pepsico em 2011.

Começou ruim

A produção industrial brasileira recuou 1,6% em janeiro de 2024, comparado a dezembro de 2023, após dois meses de crescimento. Esta é a maior contração desde abril de 2021, segundo dados do IBGE. No entanto, quando comparado a janeiro de 2023, houve um aumento de 3,6%. Em um período de 12 meses, a indústria acumulou um crescimento de 0,4%. A produção industrial é um segmento sensível ao nível da taxa Selic. Uma Selic elevada pode afetar a produção, com efeitos de longo prazo sobre a atividade. Indicadores mais fracos tendem a aumentar a expectativa de que a Selic caia para a casa de um dígito. Atualmente, o consenso é que a taxa encerre o ano em 9%.

Imposto atualizado

A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2024 (ano calendário 2023). A principal novidade é a atualização da tabela progressiva do IR. Os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis no ano superiores a R$30.639,90 (equivalentes a R$2.553,32 por mês de salários, aposentadorias ou aluguéis) estão obrigados a apresentar o documento de ajuste. Isso representa uma atualização de 7,3% no valor que esteve vigente nos IRs de 2015 a 2023.

… o que muda

A correção é reflexo da atualização da tabela do Imposto de Renda, que em maio do ano passado teve aumento da faixa de isenção para até dois salários mínimos por mês. Essa mudança refletiu na tabela anual, que é composta do somatório das tabelas mensais. Houve também atualização em rendimentos não tributáveis. Antes, eram obrigados a declarar aqueles que tiveram rendimento acima de R$ 40.000,00 no ano com poupança, FGTS, entre outros. Neste ano, a obrigatoriedade é para quem recebeu acima de R$ 200.000,00.

Pix recorde

O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), registrou um novo recorde de 178,686 milhões de transações em 24 horas no dia 6. Este é o segundo evento em que o Pix ultrapassa a marca de 170 milhões de transações diárias. O recorde anterior ocorreu em 20 de dezembro de 2023, com 178,091 milhões de transações. Apesar da alta demanda, o Pix manteve a estabilidade durante todo o dia.

Desde o lançamento em novembro de 2020, o Pix acumulou 160,83 milhões de usuários até o final de fevereiro, sendo 146,95 milhões pessoas físicas e 13,88 milhões pessoas jurídicas. Em janeiro, o sistema movimentou mais de R$ 1,82 trilhão.

Prejuízo em alta

Em janeiro de 2024, 29% das empresas de bares e restaurantes do Brasil relataram prejuízos, um aumento de 60% em comparação com os 18% que terminaram dezembro de 2023 no vermelho. A pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revelou que o faturamento de 59% dos estabelecimentos foi menor em janeiro do que no mês anterior. Nas regiões não turísticas, a receita caiu 10%.

Para melhorar…

A Abrasel encomendou um grande estudo à Fundação Getúlio Vargas para a recuperação do setor de bares e restaurantes, incluindo o impacto da reforma tributária. O plano de recuperação, que será apresentado em seis a oito meses, visa transcender as esferas públicas e incluir agências de fomento e grandes empresas privadas. Atualmente, 43% das empresas do setor têm pagamentos em atraso, com 69% devendo impostos federais.

Ainda bem que tem carnaval

Em fevereiro, durante o carnaval, 76% dos bares e restaurantes permaneceram abertos. Destes, 40% relataram um aumento no faturamento em relação ao carnaval do ano anterior, com um aumento médio de 14,92%. No entanto, 39% tiveram um desempenho inferior ao de 2023 e 15% mantiveram o mesmo nível. Além disso, a pesquisa aponta que 40% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, enquanto 51% realizaram reajustes de acordo com a inflação ou abaixo dela. Apenas 9% conseguiram aumentar seus preços acima da inflação.