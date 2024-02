Bancos digitais estão devolvendo pagamentos do IPTU

A Prefeitura de Goiânia está fazendo um alerta para os contribuintes goianienses que estão pagando o IPTU/ITU através de bancos digitais. De acordo com a gestão municipal, estes bancos estão estornando o pagamento, o que resulta na não quitação do débito.

Por causa disso, a recomendação é que o pagamento do imposto seja feito por meio dos bancos tradicionais: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco de Brasília, Banco Mercantil do Brasil, Santander e Bancoob.

Por fim, a Prefeitura de Goiânia reitera que o contribuinte deve verificar suas contas bancárias para identificar os estornos do pagamento do IPTU, e realizar novamente o pagamento nos bancos tradicionais indicados. A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) já acionou as instituições financeiras para identificação do erro e devidas soluções.