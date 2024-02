Bancos virtuais estornam pagamento do IPTU de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia informou hoje, por meio de nota, que o pagamento de boletos do IPTU feito por meio de bancos virtuais está sendo estornado pelas instituições financeiras, ocasionando a não quitação do débito junto à Prefeitura.

A orientação da Secretaria de Finanças é para que o pagamento seja feito por meio de bancos tradicionais da rede arrecadadora municipal de Goiânia. Na nota, são citados as seguintes instituições para o pagamento: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco de Brasília, Banco Mercantil do Brasil, Santander, Bancoob.

A Prefeitura de Goiânia reitera que o contribuinte deve verificar suas contas bancárias para identificar os estornos do pagamento do IPTU, e realizar novamente o pagamento nos bancos tradicionais indicados. A Secretaria Municipal de Finanças já acionou as instituições financeiras para identificação do erro e devidas soluções.