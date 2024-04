Banda Sinfônica Jovem de Goiás abre temporada no Teatro Escola Basileu França

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás inaugura sua temporada de 2024 com um concerto marcado para esta quarta-feira, 10, às 20h, no Teatro Escola Basileu França. A entrada é franca para o evento, que será conduzido pelo maestro titular, Gustavo Aprígio.

O concerto promete uma seleção envolvente de peças musicais, incluindo obras renomadas como “The Tempest”, de Robert W. Smith, e “Novena – Rhapsody”, de James Swearingen, entre outras.

Gustavo Aprígio, licenciado em clarineta pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, é conhecido por seu trabalho didático e sua atuação como maestro da Banda Sinfônica Jovem de Goiás. Com vasta experiência em festivais, cursos de aperfeiçoamento e masterclasses pelo Brasil, Aprígio é uma figura central na cena musical do estado.

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás é um projeto da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França e integra os grupos sinfônicos dessa instituição. Desde 2021, a escola é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG), mantendo sua excelência e compromisso com a educação musical de qualidade.